Lixo acumulado na orla da Manaus Moderna é retirado pela prefeitura neste sábado

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), recolheu grande quantidade de sujeira depositada na orla da Manaus Moderna, no Centro, neste sábado (8). Com a seca do rio Negro, o lixo acumulado ficou mais visível.



“A orientação do prefeito David Almeida e do secretário Altervi Moreira é cuidar de nossa cidade. A vazante mostra o lixo no entorno de nossa cidade, mas as nossas equipes estão dando uma geral para deixar uma Manaus limpa e bem organizada”, destaca o subsecretário de operações da Semulsp, José Rebouças, que acompanhou os trabalhos.



Com a seca, surgiu uma quantidade enorme de embalagens plásticas e pneus, antes escondidos pela água. Todo o lixo está sendo recolhido pelos trabalhadores da limpeza pública, que estão percorrendo toda a orla para retirar os materiais poluentes.



A limpeza chamou atenção dos moradores da área. Tanto que uma moradora, usuária do porto, Maria Fernandes, 51 anos, agradeceu o trabalho.

“Gostaria de parabenizar a prefeitura pela iniciativa da limpeza na orla da Manaus Moderna. Como dependemos desse acesso, pois usamos as embarcações que se destinam ao interior, ficamos felizes com a limpeza que está sendo realizada na área. Obrigada pela ação que é muito importante para nossa saúde pública”.



O serviço de limpeza em rios e igarapés da cidade é diário. Todos os dias, a Semulsp realiza a limpeza dos igarapés em Manaus. São 60 quilômetros de orla percorridos para a realização desse serviço. Áreas como Manaus Moderna, Panair, igarapé do Franco, igarapé do 40, marina do Davi, porto da Companhia Energética do Amazonas (Ceam), praia da Lua, e ainda regiões rurais, como as comunidades do Livramento, Julião, Abelha e Nossa Senhora de Fátima recebem ações da prefeitura.

