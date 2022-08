Em alusão do “Dia do Lixo Zero”, Prefeitura de Manaus realiza limpeza no igarapé do Gigante

Para o local, foram deslocadas balsas, redes de contenção e equipes especializadas em limpeza de igarapés. "Dia do Lixo Zero" é celebrado neste sábado (20)

Manaus (AM) – Em alusão ao “Dia do Lixo Zero”, celebrado neste sábado (20), o igarapé do Gigante, um dos braços do rio da bacia do Tarumã, Zona Oeste de Manaus, recebeu uma série de ações de limpeza. A ação aconteceu na sexta-feira (19), por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

Para o local, foram deslocadas balsas, redes de contenção e equipes especializadas em limpeza de igarapés, além dos “Garis da Alegria” e servidores da Educação Ambiental, que orientaram moradores sobre o descarte correto dos resíduos.

De acordo com o subsecretário de operações da Semulsp, José Rebouças, todos os dias a pasta realiza limpeza nos igarapés da cidade.

“Essa ação é para chamar atenção das pessoas no entorno do igarapé do Gigante. Em todos os igarapés nós temos ações de limpeza, porque essa é a determinação do prefeito David Almeida, deixar esses espaços limpos”, disse.

Igarapé tem sido alvo de limpezas nos últimos meses. Foto: João Viana/Semcom

Rebouças explicou que Manaus tem coleta domiciliar diária, única capital do Brasil a contar com o serviço diário, de segunda a sábado. Para ele, não há porque a população fazer o descarte incorreto. “O nosso rio é muito importante e não precisa ser poluído. Não adianta só os órgãos públicos fazerem a sua parte, se a população não contribuir também”, reforçou.

A ação de limpeza foi em parceria com o Instituto Lixo Zero Brasil, Manaus Lixo Zero, Associação de Catadores de Recicláveis do Amazonas (Ascarman), Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE), Amazonas Eco Company (Amec) e Agente do Meio Ambiente (AMA).

A embaixadora Lixo Zero, Jonara Alphaville, destacou a importância da parceria com a Prefeitura de Manaus para deixar a capital mais limpa. “Estamos juntos para fazermos a sociedade reciclar, repensar e descartar corretamente os seus resíduos”, destacou.

O evento teve parceria com a AMA. A representante do projeto em Manaus, Almira Neto, ressaltou a relevância da orientação ambiental na comunidade. “Aqui estamos mostrando e explicando um pouco do trabalho de limpeza, que é em prol da comunidade. A população ajudando, a limpeza só tende a evoluir”.

