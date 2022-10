Duas pessoas são executadas com tiros na cabeça em escadaria no bairro Cidade de Deus

Manaus (AM) – Duas pessoas foram executadas com tiros na cabeça em uma escadaria da Zona Norte de Manaus. Conforme informações de testemunhas, uma das vítimas foi identificada como Alcinei Chaves Santiago, de 36 anos, e a segunda pessoa ainda não foi identificada. O crime aconteceu na noite deste sábado (8), no beco Esperança, bairro Cidade de Deus.

Segundo informações de testemunhas a polícia, um grupo de pistoleiros invadiu a região, perseguiu as vítimas e ao chegarem a uma escadaria, executaram os homens, sem piedade, com tiros na cabeça.

A Polícia Civil informou que, de acordo com a perícia realizada, o corpo de uma das vítimas foi atingido com mais de 10 disparos de arma de fogo, sendo a maioria na cabeça.

O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo da área. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o caso.

