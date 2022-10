Prefeitura informa funcionamento dos serviços essenciais no feriado de Nossa Senhora Aparecida

Manaus (AM) – A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que os serviços de saúde funcionarão em horários especiais. A maternidade Dr. Moura Tapajós, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) e a clínica da família Carmem Nicolau irão manter o atendimento à população.

A maternidade Dr. Moura Tapajóz, localizada na avenida Brasil, nº 1.335, bairro Compensa, zona Oeste, e o Samu 192 funcionam no regime de 24 horas. O SVO funciona das 8h às 16h, por meio do número (92) 98842-8437, para atendimento de óbitos ocorridos em domicílio, em decorrência de causas naturais.

Já a clínica da família Carmem Nicolau, na rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, bairro Lago Azul, zona Norte, funciona das 8h às 18h aos domingos e feriados. A unidade oferta todos os serviços básicos da Atenção Primária e também é referência para profilaxia da raiva humana.

A vacinação contra a Covid-19 e o atendimento nas demais unidades gerenciadas pela Semsa retomam as atividades normalmente na quinta-feira, 13/10. Os usuários podem obter mais informações no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

Mercados

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio informal (Semacc) informa o funcionamento das galerias populares, shopping Phelippe Daou, mercado municipal Adolpho Lisboa e das quatro feiras abastecedoras de Manaus, no feriado da padroeira do Brasil.

As galerias Espírito Santo, rua Joaquim Sarmento, e dos Remédios, rua Miranda Leão, ambas no Centro; e o shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, Cidade de Deus, zona Norte, funcionam das 8h às 14h.

O mercado municipal Adolpho Lisboa, na avenida Lourenço Braga, Centro, abre das 6h às 12h.

Já nas quatro principais feiras abastecedoras de Manaus, os horários são os seguintes:

As feiras municipais Coronel Jorge Teixeira (Manaus Moderna) e da Banana, localizadas no Centro, estarão abertas ao público das 3h às 18h. A feira municipal do Produtor, da zona Leste, funciona das 6h às 18h.

E, a feira da Panair, bairro Educandos, zona Sul, abre das 6h às 18h. Já o tablado do peixe, na mesma feira, funciona das 18h às 6h.

Limpeza

Nesta quarta-feira (12), a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) seguirá em ritmo de plantão para a coleta de lixo domiciliar e os serviços de varrição nas principais vias e pontos estratégicos da capital amazonense.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura propõe ao Iphan reabilitar dois casarões históricos em Manaus

Tamanduá é capturado ‘passeando’ na Ponta Negra; veja vídeo

Incêndio atinge casa de idosos no Centro de Manaus, veja vídeos