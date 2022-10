Tamanduá é capturado ‘passeando’ na Ponta Negra; veja vídeo

A soltura do animal foi realizada em uma área de mata no Alphaville

Manaus (AM) – Um tamanduá foi capturado, nesta terça-feira (11), no calçadão da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, próximo ao Anfiteatro. A soltura do animal foi realizada em uma área de mata no Alphaville.

O Comando e o Batalhão de Policiamento Ambiental orienta a população que criar, guardar, apanhar, transportar, capturar ou caçar animais silvestres sem autorização do órgão competente, configura Crime Ambiental, sujeitando os autores às penalidades previstas na Lei.

