Manaus FC finaliza terraplanagem para construção do Ninho do Gavião

O Manaus FC continua trabalhando no projeto do seu Centro de Treinamento no município de Iranduba. O terreno de mais de 25.000 m² está em fase final de terraplanagem, partindo oficialmente para o processo de implementação do campo.

A empresa encarregada por essa próxima etapa é a Jiquitaia Serviços, que também foi responsável pela revitalização do campo do estádio Ivanoel Nogueira, em Nova Olinda do Norte – onde o Gavião realizou a pré-temporada em 2022.

Quem está a frente supervisionando o projeto é o proprietário Amarildo Rocha, que explicou um pouco mais sobre esse estágio.

“Estamos trabalhando na parte de nivelamento nesse momento, a topografia já está atingindo os níveis que vão ser necessários para iniciar todo o processo do campo. Primeiramente com as escavações da drenagem, em seguida a parte de irrigação e depois o isolamento final para o plantio da grama”.

Com o início da temporada de 2023 se aproximando, o planejamento é para que o elenco já utilize o CT para o Campeonato Amazonense, como destacou o vice-presidente do Manaus Bismark Miranda.

“Isso é apenas a primeira parte do projeto, sendo um campo oficial e um campo society para no mês de janeiro iniciarmos nossos treinamentos. A gente sabe que é uma época muito complicada devido ao período de chuva, então o Manaus, pensando na qualidade de treinamento, contratamos a Jiquitaia para que tenhamos um campo de excelência”.



O Esmeraldino segue em busca de investimento e parceiros para dar sequência as outras etapas da obra. Caso tenha interesse em conhecer o projeto e saber de que maneira você pode contribuir, envie um e-mail para [email protected].

