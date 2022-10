Homem é assassinado a terçadadas enquanto fazia sexo no MS

Um homem identificado como Olímpio Milton, de 32 anos, foi assassinado com golpes de terçado no momento em que estava fazendo sexo com uma mulher, no município de Amanbaí, no Mato Grosso do Sul (MS). Supostamente, a vítima foi morta por vingança.

De acordo com informações preliminares, na noite de sexta-feira (14) Olímpio agrediu fisicamente uma mulher de 24 anos com uma arma branca. Depois do ocorrido, ele saiu do local acompanhado de outra mulher.

Um homem de 39 anos, suspeito de cometer o homicídio, ficou revoltado com o ocorrido e resolveu se vingar da vítima.

Edição Web: Bruna Oliveira

