Programa de trainee da Aegea tem 40 vagas abertas até dia 24

Manaus(AM) – As inscrições para o Programa de Trainee 2023 da Aegea seguem abertas até o dia 24 de outubro. Líder em saneamento básico no Brasil, a empresa atua na capital amazonense por meio da concessionária Águas de Manaus desde 2018.

O cadastro pode ser feito pelo site https://aegea.across.jobs/. São 40 vagas abertas para candidatos de todas as regiões do país, sendo necessário flexibilidade para mobilidade a nível nacional.

O engenheiro mecânico e civil Marlon Ferreira iniciou sua trajetória na Aegea pelo Programa de Trainee. Integrante da turma de 2014, ele passou por vários setores da empresa no Estado de Mato Grosso e, hoje, exerce cargo de Coordenador de Operações na Águas de Manaus.

“O diferencial de ser trainee é a chance de conhecer todos os setores da empresa, visão ampla da corporação como um todo. A empresa me deu oportunidade em todas as áreas, descobriu minha expertise e me direcionou para os setores que poderiam aproveitar os meus conhecimentos”, resumiu.

Sobre o programa

Para se inscrever no Programa de Trainee 2023 da Aegea os candidatos devem ser formados em um dos cursos:

Engenharia Ambiental,

Civil,

Mecânica,

Mecatrônica,

Elétrica,

Química,

Econômica,

Hídrica,

de Produção,

Direito,

Administração de Empresas,

Ciências Econômicas,

Ciências Atuariais,

Ciência da Computação

e cursos de tecnologia.

É desejável ter Excel avançado.

São aceitos recém-formados tanto de cursos tecnólogos quanto bacharéis com data de conclusão entre julho de 2019 e julho de 2022.

O programa será corporativo, sem área definida no processo seletivo, e será realizado em oito fases:

Inscrições;

Provas online;

Game Repense;

Fit Cultural;

Dinâmica de grupo e Entrevista Individual;

Painel de negócio e entrevista com o gestor;

Banca final e Contratação.

O resultado será divulgado em dezembro, com o início do programa agendado para janeiro de 2023.

Sobre a Aegea

A Aegea Saneamento é a companhia líder no setor de saneamento privado, atuando por meio de suas concessionárias em diversos estados de norte a sul do Brasil. Com um crescimento consistente, a Aegea saltou de seis municípios atendidos em 2010 para 154 cidades em 2021, em 13 estados, beneficiando mais de 21 milhões de pessoas.

