Wilson Lima amplia vantagem para reeleição e está 17 pontos à frente de Braga, aponta Iveritas

Pesquisa divulgada hoje mostra Wilson com 58,95% dos votos válidos, vencendo em Manaus e no interior

Manaus (AM) – Mais um instituto de pesquisa aponta a vitória do governador do Amazonas e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), no próximo dia 30 de outubro. No levantamento divulgado nesta terça-feira, 18 de outubro, pelo Iveritas Instituto de Pesquisa, Wilson tem 58,95% dos votos válidos, 17 pontos à frente de Eduardo Braga, que tem 41,05%.

A pesquisa ouviu 2.912 eleitores de 10 municípios do Amazonas, entre os dias 6 e 10 de outubro. Foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número AM-07210-2022. A pesquisa foi realizada em Manaus e nas cidades de Iranduba, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Maués, Parintins, Autazes, Coari e Tefé.

Entre os entrevistados, 50,69% são homens e 49,31%, mulheres. Em Manaus, o levantamento aponta que Wilson tem 59,47% dos votos e Eduardo Braga 40,53%. No interior do estado, Wilson também vence Braga, com 58,36% dos votos.

Pesquisa

Ontem, 17 de outubro, o Instituto Real Time Big Data divulgou pesquisa que também revela a preferência do eleitorado pela reeleição de Wilson Lima. No levantamento, o governador também de 58% dos votos válidos, com 16 pontos à frente de Eduardo Braga. A pesquisa foi registrada no TSE com o número 08416/2022 e tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

*Com informações da assessoria

