Brasileiro que tentou atirar em Cristina Kirchner é investigado por distribuir pornografia infantil

Imagens de exploração sexual de menores foram encontradas no cartão de memória do celular de Fernando Montiel

O brasileiro Fernando Sabag Montiel, preso por ter tentado atirar contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, em setembro deste ano, é investigado por posse e distribuição de conteúdos com exploração sexual de menores de idade. As informações são do Clarín, jornal argentino.

Segundo fontes oficiais ouvidas pelo jornal, assim que Fernando foi detido, 119 arquivos de fotos e 3 vídeos de pornografia infantil foram encontrados em seu celular. Agora as autoridades locais devem pedir o seu julgamento pela Unidade Fiscal.

O caso do brasileiro é de responsabilidade da promotora Daniela Dupuy, que depende do Ministério Público de Porteño para dar continuidade.

As autoridades argentinas também constataram que o celular de Fernando havia sido reiniciado. Porém, as imagens de exploração sexual de menores foram encontradas no cartão SD do aparelho. Depois, elas foram encaminhadas para a Justiça de Buenos Aires.

Além disso, a Polícia de Segurança Aeroportuária conseguiu recuperar trocas de e-mails e grupos no Telegram. Já as mensagens no WhatsApp foram perdidas.

*Com informações do Istoé

