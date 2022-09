Morre a rainha Elizabeth II, aos 96 anos

A rainha Elizabeth II morreu nesta quinta-feira (8), aos 96 anos de idade. A informação foi confirmada pelo Palácio de Buckingham. Na terça-feira (6), a monarca empossou a nova primeira-ministra Liz do Reino Unido, Liz Truss. Por ordens médicas, a soberana cancelou toda a sua agenda de compromissos nos últimos dias. Ela estava no Castelo de Balmoral, na Escócia, onde passava as férias.

A morte da rainha comove o mundo. Elizabeth completou 96 anos em abril. Ela esteve à frente do trono britânico há 70 anos. Do casamento com o príncipe Philip ao longo de mais de sete décadas, a majestade teve quatro filhos, oito netos e 12 bisnetos. No último ano, a monarca enfrentou outros problemas de saúde, como um problema nas costas que dificultava sua mobilidade.

Susto

Parentes da rainha foram chamados nesta quinta-feira (8) para o Castelo de Balmoral, na Escócia. Os filhos e netos viajaram às pressas para a propriedade da soberana. O príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle cancelaram compromissos da agenda da turnê.

Para revelar que Elizabeth está sob cuidados médicos, um porta-voz do Palácio de Buckingham disse: “Após uma nova avaliação mais aprofundada esta manhã, os médicos estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica”.

*Metrópoles

Leia mais:

Família de Rainha Elizabeth é convocada

Vídeo: mulher simula sequestro para tirar dinheiro de mãe

Inquietação toma conta da Argentina