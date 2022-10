FVS alerta municípios sobre doenças que afetam a população devido à seca dos rios no AM

Manaus (AM) – Quem mora nas proximidades dos rios no Amazonas, já está acostumado com os períodos de cheia e vazante. De tempos em tempos, os rios começaram a apresentar cheias cada vez maiores e vazantes cada vez piores, deixando os rios secos, e levando problemas naturais e sociais, principalmente aos ribeirinhos que moram no interior e dependem dos rios para sobreviverem.

Com toda essa mudança climática, a Fundação de Vigilância em saúde Dra. Rosimery Costa Pinto (FVS-RCP), alertou as secretarias dos municípios afetados pela seca, que algumas doenças podem aumentar, como diarreias agudas, hepatites A e E, febre tifóide e cólera.

Em um relatório sobre alerta da estiagem dos rios, a fundação de vigilância mencionou que o Sistema Único de Saúde (SUS) tem responsabilidade na preparação de situações de desastres quanto a realização de diagnóstico de suas fragilidades e da sua capacidade de resposta. Além desta, por meio da Defesa Civil do Estado, o órgão também acrescentou que é necessário que os municípios criem planos de ação para conter as possíveis doenças que rotineiramente afetam a população neste período crítico.

“Nesse sentido, as secretarias devem instituir um Comitê Municipal, com representantes da Vigilância em Saúde, Atenção Básica, Assistência Hospitalar, Assistência Social, Educação, Defesa Civil e demais órgãos que atuam no município, para elaborar plano de contingência, coordenar, acompanhar e avaliar a execução desse Plano. Estimar a população a ser atendida, com base na última estiagem. Identificar e prover os recursos necessários para atender a situação de emergência. Atualizar o estado vacinal da população e disponibilizar sais de reidratação oral e orientar quanto ao preparo do soro caseiro” , diz um trecho do relatório.

Outras orientações também foram sugeridas pelo órgão de saúde pública às gestões municipais dos interiores do Amazonas como:



• Intensificar as ações de vigilância da qualidade da água para consumo humano com a realização de coletas para análises físico-químicas e microbiológicas, visando garantir água de boa qualidade e prevenir doenças de veiculação hídrica.

• Adequar os estoques e a distribuição de hipoclorito de sódio, visando diminuir os riscos de contaminação da água de consumo humano para a população que não tem acesso a água tratada.

• Intensificar as atividades de Educação em Saúde, visando a prevenção de doenças e agravos. Adequar logística para intensificação do recolhimento e destinação final dos resíduos sólidos.

A FVS também preparou um questionário para as secretarias municipais de saúde buscando conter dados que possam minimizar o avanço de doenças relacionados à seca. Os municípios devem procurar o órgão de vigilância em saúde para enviar essas informações.

Não parece, mas os ribeirinhos são considerados uma população vulnerável, pois, de acordo com estudos realizados em meados de 2015 e 2016, pela pesquisadora e professora Patrícia Pinho, “essas populações amazônicas já são caracterizadas como vulneráveis se pensarmos nos índices como o IDH: 42% dos habitantes de lá são considerados pobres. E embora sejam adaptados às variações do regime hidrológico, as secas e as enchentes, estão aumentando muito mais nos últimos anos”, explica a pesquisadora.

O Governo do Amazonas anunciou nesta quarta-feira (19), que cerca de R$ 50 milhões de reais serão enviados para os municípios atingidos pela seca. A “Operação Estiagem 2022”, visa auxiliar as pessoas com alimentação, envio de suprimentos médicos, água potável, além de investimento para renegociação para produtores rurais que muito foram afetados pela seca deste ano.

*Com informações da assessoria

