Comunidade Nova Vitória recebe serviços da UBS Móvel

Manaus (AM)- A Prefeitura de Manaus deslocou uma Unidade Básica de Saúde (UBS) Móvel para prestar atendimento na comunidade Nova Vitória, no bairro São José, zona Leste, a partir desta segunda-feira (17).

Coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a unidade está posicionada na rua Canadá, nº 276, com funcionamento de 8h às 16h.

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, informa que os usuários devem levar o RG, CPF e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) na hora de procurar um serviço. As UBSs Móveis da Semsa operam com sistema de livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento.

“As unidades móveis são mantidas por, ao menos, 15 dias em cada localidade, mas esse prazo pode ser prorrogado, conforme a demanda e o planejamento estratégico da secretaria. Nosso objetivo é que todos os moradores de Manaus tenham acesso aos principais serviços da Atenção Primária, para que promovam sua saúde e melhorem sua qualidade de vida”, conta.

Nesta semana, as UBS Móveis também estão atendendo a população no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte (rua Trinidad e Tobago, nº 47, comunidade América do Sul), e no bairro Tarumã, zona Oeste (rua Sete, s/nº, nas dependências da UBS Lindalva Damasceno).

As estruturas ofertam consultas médicas (com clínico geral) e de enfermagem, coleta de exame preventivo, dispensação de medicamentos, testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), inserção e consulta de procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg).

Outubro Rosa

O subsecretário Djalma Coelho lembra que a UBS Móvel 02 está integrada às ações da campanha Outubro Rosa, desde o dia 30 de setembro, ofertando diversos serviços na praça Dom Pedro II, em frente ao Museu Cidade de Manaus (rua Bernardo Ramos, 283, Centro). A previsão é que a unidade siga no local até a sexta-feira (21).

“Essa UBS Móvel continua ofertando sua carteira normal de serviços, ao público em geral, mas está trabalhando com foco na atenção à saúde da mulher. Estamos intensificando a coleta do exame preventivo do câncer do colo do útero, solicitando a mamografia para as mulheres na faixa de rastreio de 50 a 69 anos, e ofertando exame clínico das mamas a todas as mulheres da nossa cidade, além da vacinação contra a Covid-19”, detalha Djalma.

*Semsa

Fotos – Divulgação / Semsa

Edição Web: Bruna Oliveira

