Boi Manaus completa 25 anos com a apresentação de 47 atrações

Manaus (AM) – A celebração dos 25 anos do Boi Manaus contará com 20 horas de shows. O evento terá 47 atrações distribuídas em 24 trios elétricos durante três dias, no Centro de Convenções de Manaus, o sambódromo, localizado na Zona Centro-Oeste da capital.

O evento, que integra a programação comemorativa aos 353 anos da cidade, acontecerá nos dias 21, 22 e 23 de outubro, com todo o ritmo e emoção das toadas que marcaram as duas últimas décadas do gingado, que representa a capital do Norte do país.

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, explica que os shows serão gratuitos e farão homenagens a artistas dos bumbás que perderam suas vidas no período da pandemia da Covid-19.

“Atendendo determinação do prefeito David Almeida, o Boi Manaus retorna com os trios elétricos para o sambódromo. E, nesta edição, homenagearemos os grandes ícones da toada: Klinger Araújo, Zezinho Corrêa e Arlindo Júnior, que darão seus nomes, inclusive, aos ‘bois elétricos’”, enfatizou.

A dinâmica dos bois elétricos na avenida foi dividida em oito apresentações com duração de 50 minutos, cada.

“Às 19h, sai o primeiro boi elétrico, que percorrerá os 405 metros de extensão do sambódromo, em uma velocidade média de até dois quilômetros por hora, com volume máximo do som em 110 decibéis. O retorno deste modelo de festa visa garantir maior interação entre público e artistas e maior aproveitamento da programação”, concluiu.

Outro pedido feito pelos artistas de toadas foi a volta do “tururi”, vestuário que sinaliza os brincantes autorizados a circular na área de concentração dos trios.

“O folião que quiser viver essa experiência mais intensamente e ficar na área perto dos trios, que é delimitado pelos ‘cordeiros’, terá que adquirir seu tururi, que custa R$ 30 e pode ser usado nas três noites. Quem não compra, entra. Mas fica na ‘pipoca’, longe do trio”, ressaltou o diretor de eventos da Manauscult, Clemilton Pinto.

Participam da festa artistas como Canto da Mata, Carlinhos do Boi, Carlos Batata, David Assayag, Edilson Santana, Edmundo Oran, Fabiano Neves, Jr. Paulain, Fábio Casagrande, grupo A Toada, Hellen Veras, Israel Paulain, Leonardo Castelo, Mara Lima, Paulinho Viana Show – Corre Campo, Show-Garanhão, Batucada Prince do Boi, grupo Kuarup, Robson Júnior, Klinger Júnior, Robson Júnior, Patrike Araújo, Arlindo Neto e Márcia Novo, entre outros.

Os bumbás de Manaus, Corre Campo, Brilhante e Garanhão, também compõem a programação. Às 23h50 do dia 23/10, haverá uma cerimônia com a presença do prefeito David Almeida que, juntamente com os artistas, à meia-noite, cantará os parabéns para a “Paris dos Trópicos”, Manaus.

Histórico do Boi Manaus

O evento, nascido em 1997, na extinta Funtur, com os trios da Bahia (Jade, Joia e Tapajós), foi considerado, oficialmente, por lei, como comemoração do aniversário da cidade, e passou a integrar o calendário de eventos de Manaus.

Originalmente, a festa era realizada no sambódromo, mas, nas últimas edições, o evento vinha sendo realizado no complexo turístico Ponta Negra. Atualmente, atendendo pedido dos artistas de toadas, representados pela Comissão Representativa dos Artistas de Toadas, o evento retorna ao sambódromo e promete ser o maior Boi Manaus dos últimos tempos.

Programação – Boi Manaus 2022

21 de outubro

* 19h – 19h50 – Nenê do Boi / Kuarup

* 20h – 20h50 – Alcirio Neto / Felipe Júnior

* 21h – 21h50 – Jardel Bentes / Wilson Nobre

* 22h – 22h50 – Carlos Batata / Helen Veras

* 23h – 23h50 – Canto da Mata / Jr. Paulain

* 00h – 00h50 – Israel Paulain / Tony Medeiros

* 01h – 01h50 – Edilson Santana / A Toada

* 02h – 02h50 – Boi Brilhante

22 de outubro

* 19h – 19h50 – Kamauwrá / Wanderson Rodrigues

* 20h – 20h50 – Denis Martins / Luciano Araújo

* 21h – 21h50 – Kboclos / Cézar Pinheiro

* 22h – 22h50 – Mara Lima / Luanita Rangel

* 23h – 23h50 – David Assayag

* 00h – 00h50 – Marujada / Patrick Araújo / Paulinho Viana

* 01h – 01h50 – PA Chaves / Fabio Casagrande

* 02h – 02h50 – Boi Corre Campo

23 de outubro

* 19h – 19h50 – Toada de Roda / Rei Azevedo

* 20h – 20h50 – Curumins da Baixa / Robson Jr.

* 21h – 21h50 – Márcia Siqueira / Márcia Novo

* 22h – 22h50 – Klinger Jr. / Fabiano Neves

* 23h – 23h50 – Prince do Caprichoso / Carlinhos do Boi

* 00h – 00h50 – Batucada / Sebastião Jr. / Leonardo Castelo

* 01h – 01h50 – Edmundo Oran / Arlindo Neto

* 02h – 02h50 – Boi Garanhão / Patrick Monteiro

