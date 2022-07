1ª Roda de Samba & Boi-Bumbá une manifestações culturais em  Manaus

Manaus (AM)- Duas das maiores manifestações culturais do Brasil juntas em Manaus, no próximo dia 7 de agosto, no Point do Atlético Rio Negro.

A partir das 12h, sobem ao palco Leonardo Castelo (Boi Garantido), Grupo Samba ao Léo, Patrick Herbert e Banda, Paulinho Viana (Boi Caprichoso), Bateria da Aparecida, Wilsinho de Cima (Aparecida), Moisés Oliveira (A Grande Familia), Carlos Endryl (Vitória Régia) e Sandrinha Olliver (Direto do Pará).

Os ingressos estão à venda com preço de 1º lote pista a partir de R$ 20. As mesas estão liberadas e uma feijoada também será vendida durante o evento.

Mais sobre o projeto

O Projeto Samba&BoiBumbá quer popularizar a cultura do Boi-Bumbá no estado do Rio de Janeiro através da criação das Rodas de Samba&Boi no sentido de tornar esta cultura ainda mais conhecida para além da região Norte de forma a ampliar o mercado para músicos dançarinos e cantores de ambas as regiões.

As primeiras rodas de samba nasceram no terreiro de Tia Ciata (famosa mãe de santo) que reunia o povo negro em torno de sua cultura no Rio de Janeiro. A partir desse movimento, músicos, cantores e sambistas, puderam então expressar a sua arte o ano inteiro, dando então início a maior manifestação cultural do Brasil: o Carnaval!

“Afirmamos com isto que foram as rodas de samba, tocadas e cantadas durante todo o ano que tornou o samba conhecido e amado por todos. Por isso, entendemos que o instrumento adequado para popularizar o “Boi-Bumbá” pra além da região Norte, e de forma especial no Rio de Janeiro, onde o Boi Garantido já criou sua a primeira embaixada, é a criação das rodas de Samba&Boi, cortejos e desfiles no carnaval”, pontua o produtor cultural carioca Sérgio Noronha.

A partir da criação da Embaixada do Boi Garantido no Rio de Janeiro, o Embaixador, Sérgio Noronha tem intensificado conversas com as Secretarias de Cultura e Economia Criativa do Rio e do AM, outros órgãos de governos, com as escolas de samba e casas de shows com o objetivo de garantir espaços de qualidade para a atuação de artistas neste grande intercâmbio cultural entre as duas regiões do Brasil. “E quem sabe ampliar para outras partes do mundo”, conclui.

O evento acontece no Point do Atlético Rio Negro, localizado na Avenida Epaminondas, 570 -Centro. Mais informações do evento através do telefone (92) 99106-9593.

*com informações da assessoria

