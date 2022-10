Manaus ganha mais 7 mil novas moradias no bairro planejado Parque Mosaico

No ano em que Manaus completa 353 anos, o bairro planejado Parque Mosaico, que está localizado na Zona Centro Oeste, atinge a marca de 7.000 unidades habitacionais, sendo cerca de 3.500 já entregues e com moradores, 2.000 em fase de obra e 1.500 em aprovação para breve lançamento. Em pouco mais de três anos, o espaço já possui mais de 15 mil novos moradores, vivendo com dignidade, no maior empreendimento habitacional do país. O projeto inovador leva a assinatura da Mixcon Incorporadora, master developer do empreendimento em parceria com a DPC Empreendimentos imobiliários.

Lançado em junho de 2019, o novo conceito de bairro, está sendo implantado em uma área de 2,5 milhões de m² na região oeste de Manaus, abrangendo os bairros da Ponta Negra, Planalto, Lírio do Vale, Jardim de Versalles e Tarumã, onde os mesmos serão interligados por novos corredores urbanos, ciclovias, arborização completa, compreendendo uma infraestrutura urbana planejada, moderna e de alto padrão. O bairro apresenta o conceito de “viver por completo” onde se pode morar, trabalhar e se divertir, no mesmo lugar.

Segundo o sócio e CEO da Mixcon Incorporadora, José Henrique Loureiro Lanna, as 7 mil moradias são uma realidade no desenvolvimento do projeto e a certeza de que a cidade tem um potencial gigantesco de crescimento econômico e sustentável.

“O Parque Mosaico é um presente para os manauaras, nesta data em que celebramos os 353 anos de Manaus. Um bairro completo, com moradias, comercio, empresas, serviços e um amplo mix de produtos imobiliários. Um bairro democrático, feito para todos. Estamos felizes, porque passamos a fazer parte da história de Manaus, e seguimos com a intenção de contribuir cada vez mais para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida das pessoas”, comemorou José.

Área comercial

Para atender a demanda do consumo de bens e serviços dos moradores do bairro e das proximidades, o Parque Mosaico possui diversas áreas comerciais de pequeno e grande porte que começam a ser desenvolvidas. Destinadas à construção de Padarias, mercearias, açougues, salões de beleza, assim como, lojas de rede ou de franquias e outros tipos de operações ou de conveniência.

Nova sede do INDT no bairro Parque Mosaico

O novo núcleo urbano, traz benefícios para o desenvolvimento econômico e social da região, por meio de incentivos vindos totalmente da iniciativa privada. No local, já se encontra construída e em funcionamento, a nova sede do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico de Manaus (INDT).

O prédio se destaca pela arquitetura moderna, abrigando diariamente cerca de 300 funcionários que trabalham no bairro e circulam pela ampliação da Av. Desembargador João Machado dentro do Parque.

Além de desenvolver tecnologia em Manaus, o INDT qualifica a mão de obra local. Profissionais têm a possibilidade de iniciarem sua carreira como trainees e serem bem posicionados chegando ao mercado global. O Instituto já desenvolveu tecnologias para multinacionais como a Nokia, Microsoft , Motorola e hoje é um centro de pesquisa totalmente independente.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Wilson Lima vistoria atendimento de desapropriação da área do Prosamin+

Casa Cultural Cabocla Jurema é o mais novo point da arte e cultura em Manaus

Salário mínimo no Brasil deveria ser de R$ 6.306,97 em setembro, aponta Dieese