Casa Cultural Cabocla Jurema é o mais novo point da arte e cultura em Manaus

Manaus (AM)- Um point para quem gosta de arte e cultura, das mais variadas linguagens, é o mais novo local onde artistas e o público se encontram para apreciarem uma boa música.

Trata-se do Casa Cultural Cabocla Jurema, que abre suas portas com uma programação variada, que vai de terça a sábado, sempre com início às 20h.

Além de música ao vivo e karaokê, o local dispõe de bebidas diversas e comidas típicas, em um local espaçoso e acolhedor, com dois ambientes: um espaço aberto e outro coberto.

No cardápio, uma variada carta de bebidas, entre cervejas, drinks, refrigerantes e sucos. Entre os pratos e tira-gosto, o local serve caldo de feijão, caldo de tambaqui no tucupi e jambu, caldo verde, farofas, coxinha de carne com cheddar, coxinha de frango com catupiry, bolinhos de queijo, batata frita, isca de calabresa entre outros.

Confira a programação:

Terça: ensaio aberto, com transmissão ao vivo, da banda Los Matrinxãs (carimbó, beiradão, cúmbia);

Quarta: Karaokê;

Quinta: ensaio aberto, com transmissão ao vivo da banda Papo de Preto (samba rock, soul);

Sexta: Karaokê e música ao vivo (voz e violão);

Sábado: é dia de “Sábado Afro” (Macumbaria, Funk, Trap, Afro Rap).

De acordo com Gabrielle Costa, responsável pelo local, a programação poderá sofrer alterações até o final do ano.

“Estamos nos organizando para colocar uma roda de samba nas sextas-feiras e já estamos organizando nossa programação para o Dia Nacional do Samba e pré-carnaval”, afirma ela.

O endereço fica na rua Coronel Valentim Normando, nº 14, bairro Planalto, em frente a área verde do Conjunto Belvedere.

Acompanhe a programação do Cabocla Jurema também pelas redes sociais através do link: https://www.instagram.com/casacultcaboclajurema/?hl=pt-br

Para mais informações: (92) 98855-2010

