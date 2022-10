Halloween do Teatro Amazonas traz visitação performática com personagens

Manaus (AM)- Personagens clássicos de filmes de terror, as gêmeas Grady de “O Iluminado” e Marion Crane de “Psicose”, até os atuais, a boneca Annabelle, a Freira e o palhaço It, dividem a cena na terceira edição do Halloween do Teatro Amazonas, que traz o tema “Pânico na Casa de Ópera: Uma viagem aos filmes de terror”.

O evento, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, acontece neste sábado (29) e tem a visitação performática gratuita como destaque na programação.

Os anfitriões, Mortícia e Gomez da Família Addams, conduzem o público pelas dependências do teatro, onde as intervenções de personagens marcantes dos filmes de terror acontecem a qualquer momento.

O Halloween do Teatro Amazonas é um evento que agrada os entusiastas do gênero de todas as idades. Segundo o secretário em exercício da pasta, Candido Jeremias, o programa proporciona uma experiência diferenciada no principal monumento cultural do Estado.

“O Teatro Amazonas recebe uma decoração temática. Os alunos do Grupo Experimental de Teatro do Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro e artistas convidados se caracterizam de personagens do gênero. As trilhas sonoras de filmes de terror acompanham toda a visitação. A programação contempla ainda os corpos artísticos da Secretaria de Cultura, como do Corpo de Dança, o Balé Folclórico e a Orquestra de Câmara do Amazonas”, revela.

“O Halloween, apesar de origem americana, já foi incorporado pelo amazonense ao calendário e, a cada edição, o público aguarda por novas experiências”, acrescenta o secretário.

A visitação performática tem duração de 40 minutos para grupos de até 60 pessoas que se formam por ordem de chegada. A primeira sessão acontece às 20h40, e a segunda, às 21h30.

O Teatro Amazonas também abre as portas para a música erudita e apresenta em sessão única, às 19h, a obra “Requiem”, de Wolfgang Amadeus Mozart, no concerto “Halloween”, com a Orquestra de Câmara do Amazonas e o Corpo de Dança do Amazonas. A regência é do maestro Marcelo de Jesus, e o espetáculo tem classificação livre.

Largo São Sebastião

O roteiro do “Pânico na Casa de Ópera: Uma viagem aos filmes de terror” traz ainda diversas atividades na área externa do Teatro Amazonas, no Largo de São Sebastião. Performances de personagens dos filmes de terror acontecem durante todo o evento, ao som da banda de rock Fullgas.

Das 17h às 19h, a van do projeto Mania de Ler sedia o encontro de leitura de contos de terror para o público infantojuvenil. Uma oficina de máscaras de Catrina (caveira mexicana) também será promovida gratuitamente para o público.

Entre 18h30 e 20h, acontece uma degustação temática para Halloween, atividade realizada em parceria com o Programa Estadual de Combate ao Desperdício e Perda de Alimentos da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror).

