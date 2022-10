Bel Martine lança “Mira”, música do primeiro álbum da artista manauara

Manaus (AM)- Mira é o novo lançamento da cantora Bel Martine. A música traz a pluralidade e um resgate da ancestralidade da artista que utiliza elementos característicos da sonoridade brasileira, latino afro-americana e indie rock.

O single Mira estará disponível em todas as plataformas digitais de streaming e em seu perfil no Youtube nesta quinta-feira (27).

A cantora manauara afirma que a canção é uma mensagem de esperança que se dá através do coletivo.

“É preciso observar para questionar e usar a revolta canalizada para se organizar coletivamente em busca de soluções que garantam nossos direitos enquanto mulheres latino-americanas. Sempre acreditei que a música é ferramenta de revolução e, ao narrar minhas dores, tento estabelecer conexão, um espaço de acolhimento e potência pra quem me ouve”, ressalta Bel.

A composição também conta com o envolvimento do músico João Felipe e a produção musical de Viktor Judah, integrante da banda amazonense República Popular.

“Mira é uma daquelas faixas que serve como cartão de visita, ou anúncio, do que vem pela frente. Nela quisemos passear por vários climas que são percorridos ao longo do álbum que estamos trabalhando. Por isso, ela traz muito a sonoridade de banda, a organicidade, junto de samples, sintetizadores e efeitos. Ao mesmo tempo que ela embala no groove, também traz um peso que instiga revolta, o que é um retrato da brasilidade” comenta Viktor Judah.

A faixa será acompanhada de um Visualizer que é um elemento audiovisual destinado a acompanhar uma música. Eles tendem a ser menos desenvolvidos do que os videoclipes, que geralmente têm um enredo ou elementos visuais mais complexos. O visualizer é dirigido pelo Oberdan Nogueira, responsável pela estética e roteiro do vídeo junto com a produtora executiva Audi Arruda, além da própria artista.

Para a produtora executiva do projeto, Audi Arruda, este é o momento de lançar Mira. “Entendo que Mira é a melhor escolha pra inaugurarmos esse novo momento da carreira da Bel, pois traz consigo força coletiva capitaneada por ela e por essa resignação em ser o que se é. Sem dúvidas, uma artista que tem sua grandeza amplificada por sua personalidade e caráter”, diz Audi Arruda.

A cantora Bel Martine prepara um álbum com músicas de sua autoria com participações especiais de artistas manauaras. A data do lançamento do álbum ainda será divulgada.

