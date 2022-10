Teatro Amazonas e Largo de São Sebastião recebem programação de Halloween gratuita

Manaus (AM) – A terceira edição do Halloween do Teatro Amazonas traz o tema “Pânico na Casa de Ópera: Uma viagem aos filmes de terror”. O evento, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, acontece neste sábado (29), com atividades gratuitas no Teatro Amazonas e no Largo de São Sebastião.

Em sessão única, às 19h, o Teatro Amazonas apresenta a obra “Requiem”, de Wolfgang Amadeus Mozart, no concerto “Halloween”, com a Orquestra de Câmara do Amazonas e o Corpo de Dança do Amazonas. A regência é do maestro Marcelo de Jesus, e o espetáculo tem classificação livre.

Após o concerto, o teatro abre as portas para visitação performática em duas sessões: 20h40 e 21h30. Os grupos são de até 70 pessoas, que se formam por ordem de chegada. Para atração, o Teatro Amazonas recebe uma decoração temática e, no decorrer do percurso pelas dependências, o público pode ser surpreendido com personagens de filmes de terror, interpretados por alunos do Grupo Experimental de Teatro do Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro e artistas convidados.

No Largo de São Sebastião, o roteiro do “Pânico na Casa de Ópera”, das 17h às 19h, a van do projeto Mania de Ler sedia o encontro de leitura de contos de terror e oficina de máscaras de Catrina (caveira mexicana).

Das 18h30 às 20h, acontece uma degustação temática para Halloween, atividade realizada em parceria com o Programa Estadual de Combate ao Desperdício e Perda de Alimentos da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror). O Largo recebe ainda a banda de rock Fullgas, a partir das 19h.

*Com informações da assessoria

