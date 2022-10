Agentes do AM são capacitados para trabalhar com turismo sustentável no interior

Manaus (AM) – A Agência Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) terminou na quinta-feira (27), mais uma edição do Workshop de Turismo Sustentável no Amazonas, no Liceu de Artes e Ofício Cláudio Santoro, em Parintins.

O workshop levou discussões relevantes sobre o tema aos prestadores de serviços turísticos de Maués, Itacoatiara, Borba, Iranduba e Parintins com o objetivo de unir todo o setor na causa e ajudar na implementação de iniciativas empreendedoras nos destinos.

Ao todo, 171 participantes que compõem o trade turístico em cinco municípios, estiveram no evento durante o mês de outubro.

Em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e com as prefeituras, o evento contou com palestras sobre “As Competências da Amazonastur no Turismo no Estado” e “Empreendedorismo no Turismo”.

Além disso, proprietários de hotéis e pousadas, empreendimentos gastronômicos e de lazer compartilharam experiências com os demais prestadores de serviços turísticos sobre as melhores práticas.

Para a vice-presidente da Amazonastur, Isadora Alfaia, o workshop é fundamental para alavancar o turismo nos principais polos do estado.

“A ideia é utilizar abordagens participativas, guiando o setor para a transformação do turismo com o compromisso do desenvolvimento da sustentabilidade e para o crescimento econômico das cidades e da população local”, disse.

Foto: James de Magalhães/Amazonastur

Para a proprietária e chef do 3S Bistrô, Samanta Arroyo, o Amazonas já possui todas as potencialidades necessárias para desenvolver ainda mais o setor.

“O Amazonas é um destino único. A gastronomia é única. Precisamos apenas encontrar formas cada vez mais assertivas para valorizar nossas potencialidades ao mesmo tempo em que os viajantes vivam experiências autênticas e exclusivas, contribuindo para a valorização do Amazonas, injeção de dinheiro nas economias locais e preservação da natureza”, destacou.

Durante os eventos também foram entregues a prestadores de serviços turísticos os certificados do Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) e dos certificados de conclusão dos cursos de “Inglês Aplicado à Serviços Turísticos”, “Agente de Informação Turística”, “Condutor Cultural Local” e “Cerimonialista”, realizados pela parceria da Amazonastur com o Cetam.

