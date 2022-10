“Tá na hora de Jair já ir embora”: frase toma as redes sociais após derrota de Bolsonaro

Os apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) impulsionaram a frase “Tá na hora do Jair já ir embora” nas redes sociais, neste domingo (30). Após a apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmar que o líder petista foi eleito novamente presidente do Brasil, diversos eleitores impulsionam o termo como forma de “despedida” ao atual chefe do executivo, Jair Bolsonaro (PL).

A frase faz parte da música de Tiago Doidão e Juliano Maderada, que viralizou às vésperas do segundo turno das eleições. A canção chegou a alcançar a classificação de uma das canções mais tocadas no Spotify, na última quinta-feira (27), apareceu no segundo lugar da lista das 50 músicas virais do Brasil.

Tô amando que a cada esquina tá rolando “tá na hora do Jair, ja ir embora” ou “sal sal sal no Bolsonaro” Helder fazendo tudo por esse segundo turno — ynara í🚩🇧🇷 (@raiodeamor33) October 27, 2022

SIMPLESMNENTE andando de carro, passa um carro com a bandeira do lula, paramos do lado dele pra buzinar e NOSSO CARRO E O DO CARA com tá na hora do jair já ir embora NO TALO rimos muito como é bom viver — g. (@gabrielavsI) October 30, 2022

A canção tem o ritmo piseiro, uma nova vertente do forró, e se tornou uma das canções mais usadas contra Bolsonaro na reta final das eleições.

O clipe oficial da música já conta com mais de 1,7 milhão de visualizações desde o dia 18 de setembro, quando foi lançado. Além dessa canção de cunho político, o cantor Tiago Doidão tem ainda outra música crítica ao atual presidente, intitulada “Tchau Tchau Bolsonaro”.

Já o clipe oficial da música “Tchau Bolsonaro” foi lançada há 12 dias e já conta com 12 mil visualizações.

