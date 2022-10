URGENTE: Lula é eleito presidente do Brasil derrotando Jair Bolsonaro

Manaus (AM) – Em disputa mais acirrada desde a redemocratização, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente do Brasil neste domingo (30). O petista derrotou seu adversário e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) com mais de 59 milhões de votos dos votos válidos, contra aproximadamente 57 milhões do atual mandatário. No momento, 99% das urnas foram apuradas.

Considerada uma eleição histórica, a vitória de Lula já era apontada pelas principais pesquisas de intenção de voto. Ao mesmo tempo, o retrato desenhado pelos institutos também exibia uma curta distância entre o presidente eleito e Jair Bolsonaro, ainda que o cenário também fosse de estabilidade entre as intenções de voto contabilizadas.

Desde o início do segundo turno, Lula liderava as pesquisas. Conforme o último levantamento divulgado neste sábado (29) pelo Ipec, o petista apresentou 54% das intenções de voto, enquanto que Bolsonaro teve 46%, uma diferença e oito pontos percentuais.

Já o último Datafolha, divulgado neste sábado, mostrou um acirramento ainda mais acentuado entre os dois candidatos: apenas de quatro pontos. Lula obteve 52% das intenções de voto, e Bolsonaro 48%.

A reta final da corrida eleitoral também foi marcada, neste domingo, por denúncias de operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que dificultavam a ida de cidadãos às urnas, principalmente na Região Nordeste, local onde o presidente Lula obteve mais votos no primeiro turno das eleições.

A PRF descumpriu a ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal federal (TSE), que proibia operações durante as eleições deste domingo. Ao menos 560 fiscalizações foram realizadas.

A coligação Brasil da Esperança do presidente Lula e integrada pelos partidos, PT, PCdoB e Verde pediu ao TSE a prisão do diretor da PRF, Silvinei Vasques, por orientar as fiscalizações.

“O próprio diretor-geral da PRF, de forma ostensiva, está apoiando a candidatura do presidente Jair Bolsonaro, e nessa condição está usando o poder do Estado para interferir no processo eleitoral”, diz a coligação em documento.

