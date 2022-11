Alunos da Prefeitura de Manaus finalizam a 6ª etapa da Copa Zico

Manaus (AM) – Terminou nesta terça-feira (1), a 6ª etapa da Copa Zico, realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), com escolas que fazem parte da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Centro-Sul. A final do campeonato aconteceu no estádio Ismael Benigno, mais conhecido como “estádio da Colina”, no bairro São Raimundo, zona Oeste da cidade. No total, 580 alunos participaram da Copa nas categorias Sub-9, 11, 13 e 15.

A Escola Municipal Miguel Arraes ganhou em duas categorias, sub-9 e 11. O professor de Educação Física da escola, Bruno Araújo, disse que o mérito da conquista é todo dos alunos, dos pais ou responsáveis e da comunidade escolar.

“Os alunos se dedicam bastante, os pais também apoiam bastante os sonhos deles. Fizemos parcerias que ajudaram nos treinos, os professores da escola também se dedicam bastante, mesmo nos fins de semana ou feriado, abríamos a escola para que eles pudessem treinar. Então essas medalhas são para todos” , afirmou o professor.

Todos os competidores ganharam medalhas, os artilheiros e destaques nas categorias, troféus. O artilheiro da sub- 11, Gabriel Costa, 10, do 5º ano, marcou 14 gols.

“Agradeço muito aos professores de me darem essa oportunidade de participar dessa Copa. Para mim foram duas semanas de dedicação, empenho, força de vontade e assim consegui marcar o máximo de gols possível para a nossa vida escola” , comentou.

A categoria sub-13 foi decidida nos pênaltis e quem marcou mais gols foi a Escola Municipal Dr. Raimundo Nonato Magalhães Cordeiro, deixando a escola Ulisses Guimarães em 2º lugar na categoria. Já na sub-15, a escola Ulisses Guimarães, ganhou de 2×0 da Cora Coralina.

O coordenador da Copa Zico, Thiago Augusto, explicou como foi a 6ª etapa e garantiu que em todas existem olheiros que podem descobrir algum sucesso em Manaus.

“Nós temos ‘olheiros’, aqui, observando os jogadores para conseguir levar para fora do Estado ou até mesmo clubes do Amazonas. Essa etapa foi muito tranquila com todas as crianças e os professores. Todos contribuíram para essa etapa fosse um sucesso e vamos com tudo para a próxima, que é a última” , finalizou.

*Com informações da assessoria

