Suspeito de roubar carro é baleado ao trocar tiros com a polícia em Manaus

Manaus (AM) – Um homem de 27 foi baleado ao trocar tiros com policiais da Policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), no domingo (6), bairro Tarumã-Açu, zona oeste da capital. Um outro de 36 anos foi preso. Os dois são suspeitos de roubarem um carro.

De acordo com o relatório da ação, os policiais receberam a informação de que um veículo modelo Volkswagen Gol, de cor branca, com restrição de roubo, estaria em uma residência na rua Flor dos Reis. Os policiais foram até a casa indicada e questionaram o proprietário da residência sobre o veículo. O homem, de 36 anos, disse aos policiais que havia guardado o carro para outra pessoa, e que não sabia que o veículo era roubado.

O suspeito então informou que sabia onde esta outra pessoa morava, levando a equipe até o local. Ao chegar à casa indicada, os agentes avistaram um homem, de 27 anos, que ao perceber a abordagem policial, sacou uma arma de fogo e atirou contra os policiais. Durante a troca de tiros, o infrator foi atingido, sendo rapidamente socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz.

Além do veículo com restrição de roubo, foram apreendidos durante a ação um celular, um revólver calibre 38 com três munições deflagradas e duas intactas. O homem de 36 anos foi levado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com o material apreendido.

O disque-denúncia 181, da SSP-AM, funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas.

