Síndicos debatem oportunidades de qualificação para o mercado em Manaus

Manaus (AM) – Administrar conflitos e questões que podem se comparar a gerir uma mini prefeitura são alguns dos desafios que os síndicos de condomínio enfrentam diariamente. E, com a proposta de levar algumas soluções para esses profissionais do setor condominial, a startup Communy realiza no próximo dia 12 de novembro, em Manaus, o evento Communy Innovation 22 – uma iniciativa pensada estrategicamente para necessidades dos síndicos.

O evento, que está na sua segunda edição, acontece no Hotel Intercity, localizado na Rua Professor Marciano Armond, 544, Adrianópolis, Zona Centro-sul de Manaus, no horário de 8h as 19h e conta com uma programação recheada de atividades e conteúdos pensados para o público do segmento.

Para saber como participar, basta acessar o link: https://www.sympla.com.br/communy-innovation-2022__1742962

A programação conta com temáticas relevantes focadas nas necessidades dos síndicos e demais administradores de condomínios. E, entre um painel e outro, várias atividades serão realizadas envolvendo os participantes como é o caso do “Communy Talks” – oportunidade que os participantes terão para dialogar e trocar experiências com colegas em um espaço reservado para essa experiência.

Para Ádila Salgado, que é síndica há quatro anos do Condomínio Residencial Astúrias, “o grande desafio do síndico está na gestão de conflitos entre os condôminos (moradores)”.

“Sabemos que lidamos com pessoas com pensamentos diferentes, ações e emoções totalmente distintas, e o nosso grande desafio está em entrar num consenso e ter uma boa comunicação para que o nosso objetivo de administrar com eficácia seja alcançado”, revela a síndica.

Além dos conflitos de relacionamentos, Ádila expõe também outro grande gargalo que é a inadimplência no condomínio.

“Sempre focarmos na conscientização das pessoas de que nós não somos uma empresa, somos uma comunidade que requer serviços, requer algumas obrigações mensais e que, a partir do momento que eles deixam de cumprir com suas obrigações, todos são atingidos porque a gente acaba deixando de cumprir com outra obrigação por falta de cumprimento desse pagamento”, esclarece ela.

Evento condominial em Manaus

Evento anual

De acordo com o CEO da Communy, Pedro Cavalcante, “a ideia é que Manaus possa contar com um evento anual voltado para o setor condominial já que esse mercado é muito carente de iniciativas como essa na região”.

“Nosso objetivo é oferecer oportunidades e soluções para o nosso público que é de síndicos de condomínios. E, quando a gente fala de segmento condominial, podemos elencar várias outras atividades de setores da economia que são incorporados pelos condomínios. Por exemplo, podemos trabalhar com as áreas de contabilidade, de administração, construção predial, legislação, entre outras”, esclarece Cavalcante.

Pedro destaca que “nessa segunda edição do Communy Innovation 22, os síndicos terão uma programação toda especial voltada para as necessidades e anseios deles”.

“Fizemos tudo pensando no dia a dia e nas necessidades que os síndicos enfrentam. Será um dia repleto de oportunidades para tirar dúvidas, aprendizados, troca de experiências e, ao final, teremos um momento de lazer com happy hour”, antecipa.

Programação

Este ano, o tema principal do Communy Innovation é a “Profissionalização condominial e perspectivas de futuro”, que também mantém o foco nas verticais: Novas Receitas e Redução de Custos e Obrigatoriedades – todas alinhadas à inovação da gestão seja com serviços, produtos ou processos.

O público poderá prestigiar painéis importantes compostos por profissionais especialistas no segmento condominial.

São eles:

“Constituição Condominial – Os primeiros dias de um síndico” que será apresentado por Cláudio Nogueira, advogado especialista em Direito Condominial.

O segundo painel terá como tema: “Importância da Emissão e Regularização do AVCB para edificações coletivas residenciais” que será ministrado pelo subtenente Victor Polari, do Corpo de Bombeiros do Amazonas.

O terceiro painel traz o tema: “Violência doméstica em Condomínios” e será explanado pela delegada Débora Mafra.

E o quarto e último painel: “A importância de controle de obras e reformas em Condomínios”, que será apresentado pelo engenheiro perito Thiago Maron.



Ao fim da programação haverá um happy hour para os participantes.

Communy

A Communy é uma startup amazonense que nasceu em 2017 com a proposta de oferecer soluções tecnológicas para as questões condominiais. O foco da startup é ser um lugar que conecta síndicos, administradores, empresas parceiras e moradores para terem uma experiência única.

De acordo com um levantamento feito pela Communy, atualmente, existem aproximadamente 800 condomínios em Manaus e, para esse mercado, há uma carência grande de síndicos profissionais.

O sistema da Communy atende hoje cerca de 45 mil usuários nos condomínios da capital amazonense e está em expansão para outros estados do Brasil.

A tecnologia ofertada é capaz de gerenciar tudo que o condomínio utiliza em seu dia a dia, desde as finanças com melhorias na comunicação entre todas as partes do condomínio, até à portaria, fornecendo controle com alta tecnologia de quem entra e sai no condomínio, gerando mais segurança e conforto para os moradores.

“Queremos transformar o modo como as pessoas vivem e se relacionam nos condomínios dando a eles mais do que um simples aplicativo, mas uma plataforma definitiva onde tudo se conecta em um só lugar”, afirma Lucas Simão, sócio e gerente comercial da Communy.

Para saber mais sobre a Communy, basta entrar em contato pelo e-mail: [email protected]

Serviço:

O quê? Communy Innovation 22

Quando? 12 de novembro de 2022 (sábado)

Horário: 8h às 19h

Local: Hotel Intercity Manaus, Rua Professor Marciano Armond, 544, Adrianópolis.

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/communy-innovation-2022/1742962

Para mais informações: [email protected]



