Homem é preso por ajudar a matar o próprio irmão em Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado como Maykon Kenned Moraes Zagury, de 31 anos, foi preso por envolvimento no homicídio do próprio irmão, Marcondes Moraes Zagury. O crime ocorreu no dia 24 de agosto de 2020, na rua Onze, comunidade Mundo Novo, bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), no dia do crime, Maykon juntamente com outro homem, identificado apenas como Lucas, executaram Marcondes com pauladas e tiros. Maykon confessou participação no crime e revelou a motivação.

“Trata-se de um crime envolvendo a mesma família, um irmão que tirou a vida de outro. Na verdade, ele ajudou a tirar a vida dessa vítima, quem assassinou de fato foi o Lucas, que já está morto. O Marcondes, que era a vítima, era envolvida com o tráfico de drogas, estava devendo a facção criminosa que domina a região do Mundo Novo, no bairro de Flores”, explicou o delegado.

Ainda de acordo com Ricardo Cunha, os irmãos viviam uma relação conflituosa. Na ocasião do crime, Maykon bateu no irmão com um pedaço de madeira, e, ao cair no chão, Marcondes foi executado por Lucas, que atirou várias vezes.

“Maykon se armou com um pedaço de madeira e desferiu contra o próprio irmão, que caiu com as pancadas. Ai cair, o segundo executor veio e realizou vários disparos. A vítima e o irmão não se davam bem. Segundo Maykon, a vítima era problemática e praticava furtos”, disse Ricardo.

Além de responder pelo homicídio do irmão, Maykon, que estava foragido, também responde à justiça por crimes contra a mulher. Ele encontra- se encarcerado à disposição do poder judiciário.

