Vídeo mostra milhares de peixes mortos por falta de oxigênio em rio no Amazonas

Coari (AM) – Um vídeo mostra milhares de peixes mortos por falta de oxigênio, em um lago da comunidade Paraná do Jussará, em Coari, no interior do Amazonas. As imagens, divulgadas na quinta-feira (10), ganhou grande repercussão.

As imagens são impressionantes e mostram um “tapete” de peixes mortos. A área é conhecida por atrair pescadores justamente pela fartura de pescado.

O município, assim como outros do interior, sofre com um grande estiagem. E isso seria a causa da morte dos peixes. Devido a seca, o oxigênio reduziu nas águas do lago e dificultou a sobrevivência dos peixes no local.

A seca no Amazonas colocou, ao menos, oito municípios em situação de emergência, segundo o relatório de estiagem 2022 divulgado pela Defesa Civil estadual, nesta quarta-feira (9). Outros 43 seguem em alerta.

