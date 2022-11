Prefeitura intensifica obras de pavimentação no bairro Colônia Oliveira Machado

Manaus (AM) – O bairro Colônia Oliveira Machado, localizado na Zona Sul de Manaus, recebeu obras de implantação do pavimento rígido no cruzamento das avenidas Presidente Kennedy e Rodrigo Otávio. Os serviços aconteceram por meio de uma equipe com 20 servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), nesta quarta-feira (16).

Na localidade, que é portuária, eram comuns problemas de infraestrutura no pavimento, devido ao grande tráfego de veículos pesados, especialmente caminhões com contêineres, que fazem rota do porto Chibatão até as empresas do Distrito Industrial de Manaus. O engenheiro Igor Mendes, fiscal da obra, disse que as equipes da prefeitura atuam na implantação das placas de concreto.

“Aqui encontramos um pavimento extremamente flexível, que não suportava o peso das carretas que circulam diariamente nessa área. Estamos transformando toda essa base com um pavimento rígido, para evitar novas deformidades na estrutura. Seguimos a determinação do prefeito David Almeida e do secretário de Obras, Renato Júnior, para atuarmos com responsabilidade e, principalmente, utilizando materiais de qualidade, permitindo assim o tráfego de veículos pesados sem o comprometimento na infraestrutura da via”, explicou Mendes.

Em toda a extensão da via, foram realizados serviços de terraplanagem, com recuperação da base e sub-base do solo. Em seguida, foi colocada uma camada de 20 centímetros de concreto compactado a rolo, para estabilizar e regularizar a base, e feita toda a armadura do pavimento rígido, barras de ligação e barras de transferência, para garantir a sustentação das cargas atuantes. As equipes de engenharia fizeram um estudo e, antes da implantação do asfalto, realizaram toda a preparação do solo, para evitar a formação de buracos. Uma equipe com 20 servidores atua no serviço de implantação do concreto armado, com um total de 800 metros cúbicos de concreto e 15 toneladas de aço.

A prefeitura atua na recuperação de vias em toda a capital, especialmente ruas de grande tráfego de veículos pesados e locais de intenso transporte de cargas, como as vias próximas aos portos, vias do Distrito Industrial e de grandes corredores de ônibus do transporte coletivo.

Leia mais:

Wilson Lima anuncia realização de transplantes renais no Hospital Delphina Aziz

Conselheiro do TCE-AM palestra sobre mudanças climáticas em COP27, no Egito

Juíza Jaiza Fraxe dá ultimato para manifestantes acampanhados no CMA, em Manaus