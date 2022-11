Ultimato de Jaiza Fraxe

Chamados de “patriotas zumbis” por um jornalista, os manifestantes acampados há mais de uma semana em frente à sede do Comando Militar da Amazônia (CMA), em Manaus, sofreram um duro, e mais do que justo, revés da juíza federal titular da 1ª Vara do Tribunal Regional Federal, Jaiza Maria Pinto Fraxe.

Disposta a restabelecer a ordem constitucional e a paz pública na área, a magistrada, atendendo ao Ministério Público Federal (MPF), determinou ontem que os três poderes: Governo Federal, Governo do Estado e Prefeitura de Manaus dispersem os manifestantes e façam com que o direito de ir e vir seja respeitado na área no prazo de 12 horas.

Desde a divulgação do resultado do segundo turno das eleições presidenciais deste ano, em 30 de outubro, com a vitória do petista Luiz Inácio Lula da Silva, grupos de manifestantes se instalaram na área, protestando contra o triunfo do novo mandatário da nação brasileira, desacatando o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, pior, pedindo a intervenção das Forças Armadas, em evidente atentado contra os preceitos da Carta Constitucional de 1988.

Em hora oportuna, a juíza Jaiza Fraxe agiu em nome da legalidade, e impôs a multa de R$ 1 milhão a quem desobedecer a ordem judicial. Já era tempo de a Justiça intervir e encerrar a baderna que reinava em frente ao CMA, onde até crianças eram usadas pelos manifestantes antidemocráticos.

