Lucas Guimarães polemiza e constrange Arthur Aguiar com pergunta machista sobre Jade Picon

O humorista quis saber se dentro do BBB 2022, a rivalidade que ele teve com Jade Picon, tinha relação com um suposto tesão da atriz por ele

Durante o PodCats, nesta quarta-feira (16), Arthur Aguiar foi surpreendido com uma pergunta inusitada feita por Lucas Guimarães. O humorista quis saber se dentro do BBB 2022, a rivalidade que ele teve com Jade Picon, tinha relação com um suposto tesão da atriz por ele.

Surpreso, o ex-marido de Maíra Cardi falou que nunca tinha escutado essa possibilidade e pontuou que entre os dois esse clima não aconteceu ao longo do programa.

“Dentro de sua passagem do BBB, as pessoas questionaram muito a sua relação com a Jade Picon. Se era uma relação de jogo ou de tesão. Muitos questionavam se ela tinha essa perseguição com você porque no fundo ela tinha tesão por você, e que existia algo entre vocês dois além do jogo ou se era tesão. Até que ponto era tesão?”, questionou o ex-de Carlinhos Maia.

De acordo com a resposta de Arthur, somente Jade poderia afirmar se rolou algo da parte dela relacionado ao questionamento. No entanto, ele negou o suposto clima de amor e ódio entre os dois.

“Não teve nada disso. Nunca tinha escutado esse negócio de tesão. (…) Acho que essa pergunta só ela pode responder de fato, não posso responder por ela. Eu acho que ela entrou muito ‘estudada’ sobre o que já tinha acontecido na minha vida pessoal aqui fora, e pensou que talvez não seria muito vantajoso estar junto comigo [no jogo]”, pontuou.

Nas redes sociais, muitos internautas não aprovaram a pergunta feita por Lucas. Alguns fãs da atriz de Travessia disseram que ela foi desrespeitada pelo modelo e apresentador.

Arthur x Jade Picon

Vale relembrar que, Jade Picon e Arthur Aguiar criaram a maior rivalidade exibida na última edição do BBB. Sem demonstrar afeto nenhum pelo ator, Jade acabou sendo eliminada com uma alta porcentagem de rejeição, em um paredão ao lado de Jessilane e do rival. Na ocasião, a irmã de Leo Picon recebeu 84,93% dos votos para sair.

Já na vida real, ninguém chegou a ver os dois juntos ou selando algum momento de paz. No entanto, ele defendeu a escalação de Picon para o elenco de Travessia.

Confira a pergunta indiscreta feita por Lucas Guimarães para Arthur:

*Com informações da MixMe!

Leia mais:

Cenas de amor entre Jade Picon e e Chay Suede movimentam internet

Jade Picon e Xamã se reencontram após rumores de affair, mas rapper evita falar sobre ex-BBB

‘Parece uma profissional que já tem 10 anos de carreira’, diz Humberto Martins sobre Jade Picon em Travessia