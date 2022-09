‘Parece uma profissional que já tem 10 anos de carreira’, diz Humberto Martins sobre Jade Picon em Travessia

Humberto Martins assumiu o papel de “pai babão” ao falar sobre como vem sendo dividir cena com Jade Picon, estreante na teledramaturgia.

O veterano, que irá viver Guerra, um empresário que herdou a construtora da família e deseja derrubar casarões históricos em São Luís, no Maranhão, para criar um shopping, é também o pai da personagem de Jade Picon, Chiara.

Ao ser questionado sobre a relação com a ex-BBB durante a coletiva da novela ‘Travessia’, realizada nesta quinta-feira (15), o ator não poupou elogios a recém chegada.

“Já trabalhei com várias atrizes novinhas, já fui pai de várias outras delas e, não criticando as outras, mas já comparando, a Jade tem algo mais a querer fazer dentro da sua vida profissional do que simplesmente o ego e a vaidade. Ela quer crescer, quer ser uma atriz. Tem sido ótimo gravar com ela, parece uma profissional que já tem dez anos de carreira. Texto na ponta da língua, ela se desenvolve muito bem”, afirmou.

Bem humorado, o artista ainda brincou sobre o fato da filha na teledramaturgia estar desconcentrando os colegas.

Jade, que na última quarta (14) revelou ter perdido a prova da carteira de habilitação que ajudaria a compor a personagem, falou sobre as críticas que vem recebendo por sua participação na trama e confessou que apesar de todo hate, jamais pensou em deixar passar a oportunidade.

“Quando essa oportunidade chegou para mim eu já imaginei que fosse algo que fosse gerar isso. Independente do que eu fosse escolher para a vida, se eu fosse escolher atuar, cantar ou só empreender, vai ter gente falando bem ou mal. As pessoas falam isso desde os 12 anos de idade, desde quando eu estou na internet, mas eu jamais deixaria de aproeitar uma oportunidade como essa, que é a maior que já me apareceu na vida inteira, por conta do que as pessoas vão dizer. Eu respeito muito a profissão, mas é algo que cada um vai ter que esperar para ver e não vai me impedir de viver meu sonho”.