Vídeo: Jacaré de 1,5 metro é retirado intacto do estômago de cobra píton gigante

Um vídeo publicado em um perfil do Instagram mostrou imagens impressionantes de um jacaré de 1,5 metro sendo retirado do estômago de uma cobra píton birmanesa. As imagens foram publicadas no canal de Rosie Moore, mestre em Geociências que acompanhou o animal após ele ser capturado por trabalhadores na Flórida.

A descrição do vídeo diz que o comprimento da cobra seria de aproximadamente 5 metros – Foto: Instagram @rosiekmoore/ Reprodução/ND

“Como muitos outros invasores da Flórida, esta espécie encontrou seu caminho aqui através do comércio de animais de estimação. Eventos de liberação em larga escala levaram populações selvagens a se reproduzirem, o que vem resultando em uma série de consequências ecológicas negativas”, disse Rosie ao portal Unilad.

Moore esclareceu que na Flórida as pítons birmanesas podem ser abatidas por humanos a qualquer momento ao longo do ano sem qualquer tipo de licença “devido ao seu status de invasora“. Muitos caçadores são, inclusives, recompensados com dinheiro.

“Uma grande ênfase foi colocada no impacto sobre as populações de mamíferos no sul da Flórida. Estudos mostraram que as pítons estão ligadas a declínios severos nas populações de mamíferos de Everglades, como guaxinins, gambás e linces”, finalizou a estudiosa.

Fonte: ND+

