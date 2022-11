Do lançamento do programa natalino “O mundo encantado do Natal” governador Wilson Lima destaca impactos socias e econômicos da programação

Lançado na manhã desta sexta-feira (18/11) pelo governador do Amazonas Wilson Lima a programação natalina “O Mundo Encantado do Natal”, realizada pelo Governo do Amazonas, terá um forte apelo econômico e social. A afirmação esteve na fala do chefe do executivo hoje que informou ainda que no planejamento do evento estão o tradicional concerto no Teatro Amazonas, a aguardada decoração no Largo de São Sebastião, espetáculos e atividades culturais na capital e no interior, além de arrecadação de brinquedos, que serão doados a crianças em vulnerabilidade.

“Todas as ações que temos feito são pensadas sobre como vamos impactar de forma positiva a economia, porque temos buscado insistentemente a geração de emprego e renda, como é que vamos dar condições para que o comerciante, empresário, contrate mais pessoas e isso tem uma função social muito grande. O nosso objetivo principal não é a atividade econômica em si, mas a função social que ela vai fazer”, destacou o governador Wilson Lima.

Promovida pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), “O Mundo Encantado do Natal” foi lançado para imprensa e convidados na Central Técnica de Produção (CTP) José Carlos Viana Marques (Zezinho), no bairro Cachoeirinha, zona sul. No local estão sendo montadas as estruturas natalinas que vão para os espaços públicos, como o Largo de São Sebastião.

Ainda segundo o governador, “O Mundo Encantado do Natal” terá investimentos de, aproximadamente, R$ 10 milhões. “A maior parte [do valor] é para recursos humanos, e isso tem um significado muito grande”, informou Wilson.

“Estamos gerando quase 2 mil empregos diretos, fora a movimentação comercial no Centro, afinal é uma das datas mais importantes e a economia fica aquecida. O nosso governo, acima de tudo, se preocupa com as pessoas”. destacou o governador

Somando 42 dias, a programação oficial estará aberta ao público de 26 de novembro a 6 de janeiro de 2023, com mais de 300 ações previstas na capital e interior.

“E um detalhe importante é que todo o investimento que fazemos em cultura é voltado para os artistas locais, que são preparados e qualificados. Como sempre costumo ressaltar, a nossa secretaria não é só de Cultura, mas também da Economia Criativa, que conversa com os artistas e os diversos segmentos”, ponderou Wilson Lima.

Preparativos

Uma equipe diversificada de artistas, costureiras, marceneiros, figurinistas, entre outros profissionais, está empenhada na produção da festa. Neste ano, a expectativa da temporada é de triplicar a geração de empregos. Segmentos como artesanato, decoração e gastronomia, que estarão na “Feira de Povos Criativos – Edição Natal”, no Largo de São Sebastião, serão oportunidade de trabalho para artesãos e pequenos empreendedores do estado.

“Depois de tudo que passamos com a pandemia, temos a oportunidade de novamente fazermos esse trabalho maravilhoso, empregando inúmeras pessoas”, comentou Mizael Costa, coordenador de produção da programação.

“Trabalhamos com muitas mãos, são muitos sonhos pensados juntos. É um Natal que gera recursos pelo turismo e para uma grande massa de trabalhadores que voltaram a produzir neste pós-pandemia”, complementou Rossy Amoedo, coordenador artístico da programação.

Público

Na última edição, “O Mundo Encantado do Natal” levou a magia da época natalina para aproximadamente 700 mil pessoas e, em 2022, a expectativa é alcançar 1,2 milhão de pessoas durante a programação.

Além disso, o Governo do Amazonas levará o espírito natalino ao interior do estado, com o “Natal nos Municípios”. Nesta ação, cada cidade é presenteada com a tradicional árvore de Natal, acompanhada de um grande e divertido cortejo ao redor do símbolo natalino.

“Preparamos uma programação que promete emocionar. Quando o governador nos deu a missão do Natal deste ano, ele nos deu a orientação de que levássemos essa atividade para os lugares mais distantes da capital, onde as pessoas não têm a oportunidade de viver o encanto do Natal. Vamos chegar a municípios, comunidades e bairros mais distantes, gerando emprego e renda e levando o encanto do Natal a esses locais”, reforçou Marcos Apolo Muniz, secretário de Cultura e Economia Criativa.

Programação e atrações

Com quase 30 metros de altura e mais de 270 itens natalinos, a árvore de Natal do Largo de São Sebastião terá imensas caixas de presentes, personagens típicos, bolas coloridas, bengalas e muitas luzes, formando um perfeito cartão-postal. O Largo também receberá decoração em toda a extensão da praça e lateral do Teatro Amazonas, um cenário repleto de ambientes instagramáveis.

Já o Teatro Amazonas receberá, de 11 a 23 de dezembro, o espetáculo “O Encanto do Natal”, assinado pelo dramaturgo Roger Barbosa. O show envolve todos os corpos artísticos do Estado, alunos do Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro, artistas convidados e talentos amazonenses. O musical, repleto de magia e emoção, narra a história de Samuel, uma criança que se torna um adulto frustrado e precisa recuperar o sentido das comemorações natalinas.

Uma novidade da temporada é a “Casa do Biscoito”, destinada ao público infantil com idade até 5 anos. A atração, instalada na Casa das Artes, dispõe de ambiente sensorial com várias atividades artesanais e lúdicas para os pequenos.

O Centro Cultural Palácio da Justiça abre as portas novamente para a “Fábrica do Papai Noel”. As crianças que visitarem o espaço participarão de uma experiência interativa com os duendes e ainda poderão ser “ajudantes” do Noel. A fábrica abrigará ainda uma miniatura da Árvore de Natal do Largo de São Sebastião.

O Cineteatro Guarany entra no circuito com exibição de filmes natalinos. A temática religiosa também será contemplada na programação, com a exposição “Natal dos Santos de Jacqmont”, montada no Ideal Clube. O artista plástico amazonense Jair Jacqmont, com mais de 50 anos de carreira, irá expor 28 pinturas que representam o Natal e imagens sacras.

Os Centros de Educação Integral (Cetis), que desde 2019 estão inseridos na programação natalina da Secretaria de Cultura, também estão no circuito. Coordenado pelo Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro, o “Natal dos Cetis” leva apresentações de teatro, dança e música a 16 instituições da capital e do interior do estado.

O “Natal Itinerante”, que no ano passado levou alegria a diversos bairros de Manaus, segue inserido na programação de 2022. Nas caravanas, fanfarras, espetáculos, intervenções artísticas da Companhia de Teatro Metamorfose, personagens típicos, teatro e, é claro, o Papai Noel.

