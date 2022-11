O prefeito David Almeida resolveu brindar a cidade de Manaus com dez minutos de show pirotécnico silencioso na virada do ano

Em nome da sustentabilidade, que felizmente agora, sob a nova gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, poderá voltar a se firmar no país, o prefeito David Almeida resolveu brindar a cidade de Manaus com dez minutos de show pirotécnico silencioso na virada do ano, no dia 31 de dezembro, na praia da Ponta Negra, Zona Oeste da capital.

Para o evento já é certa a presença da artista Simone Mendes, da ex-dupla Simone e Simaria, conforme a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), organizadora do Réveillon Sustentável.

Com o show silencioso, o Poder Executivo Municipal dá exemplo de respeito aos cidadãos que padecem com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), que atinge crianças, idosos e animais. Nesse sentido, a novidade contempla a saúde, mostrando a seriedade com que a Prefeitura pratica a cidadania.

“A gestão do prefeito David Almeida está planejando um evento seguro e que garanta o maior conforto possível para as famílias que estarão conosco. Para isso, os fogos de artifício, sobrepostos em balsas, ficarão numa distância mínima de 250 metros da faixa de areia da praia da Ponta Negra, para garantir segurança de quem vai assistir ao espetáculo”, disse à imprensa o dirigente da Manauscult, Alonso Oliveira.

O show pirotécnico com fogos de artifício sem estampido sonoro segue também as recomendações da Associação Brasileira de Pirotecnia (Assobrapi) e da Organização Mundial de Saúde (OMS), que orienta não ultrapassar 80 decibéis, especialmente por um longo período de tempo. A saúde do agradece.

