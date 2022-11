Prefeitura dá início à reconstrução do Sine Manaus no shopping Phelippe Daou

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), está realizando a reforma completa no posto do Sine Manaus do shopping Phelippe Daou, localizado na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Jorge Teixeira, zona Leste. A reforma iniciou com a demolição da estrutura interna e agora a fase de reconstrução começa.



“Essa reforma surgiu da necessidade de melhor atender a população, após o secretário Radyr Júnior observar que as pessoas chegavam muito cedo em busca de atendimento, por isso queremos entregar um ambiente mais adequado, confortável, rápido e eficiente, então estamos melhorando a infraestrutura e agregando sistemas para facilitar a vida do cidadão”, explicou o diretor do Sine, Fábio Araújo.



O projeto do novo Sine Manaus inclui, na parte estrutural, o atendimento para maior número de pessoas simultaneamente, além do coworking, atendimento administrativo, área para cursos de qualificação e facilitação de regularização de empresas para empreendedores e microempreendedores.



Entre as inovações tecnológicas, o local contará com totem de autoatendimento no local, sistema de agendamento digital e de retirada de senha para melhor prestação de serviço à população.



“Esse será um ambiente totalmente novo e iremos atender também os empreendedores, para que eles possam alavancar seus negócios. Vamos falar sobre formalização de empresa e também teremos um espaço de coworking para as pessoas agendarem e utilizarem dentro do Sine Manaus, que é a casa da oportunidade da população”, completou Fábio.



A permissionária há cinco anos no shopping Phelippe Daou, Júlia Rodrigues, agradeceu pela reforma e comentou sobre as facilidades e melhorias que o Sine Manaus proporciona.



“Não só eu como todos os permissionários estamos na expectativa de coisas boas aqui no shopping Phelippe Daou, vão vir muitos cursos que nós permissionários e empreendedores poderemos participar, além de atrair o público externo, o que é muito bom para todos nós”, explicou Júlia.



O objetivo é que a estrutura seja entregue completamente revitalizada pela Prefeitura de Manaus até o mês de abril de 2023.

*Com informações da assessoria

