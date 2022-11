Manaus (AM) – Mais de 108 vagas de emprego são divulgados para esta quinta-feira (10) no estado pelo Governo do Amazonas, por meio do Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM).

Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping), munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Portal do Trabalhador

O candidato também poderá concorrer às vagas acessando o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), no qual irá anexar o currículo na vaga pretendida. Caso esteja dentro do perfil, a equipe de captação entrará em contato com o concorrente para que compareça no posto do Sine Amazonas.

01 VAGA: OFICIAL DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na área de manutenção predial, ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: REPOSITOR DE MERCADORIAS

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: ESTOQUISTA

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em recebimento e conferência de estoque, ter curso de Informática básica, ter CNH categoria “B”, ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Relações Públicas, Jornalismo ou Comunicação Social;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade em assessoria de mídias de comunicação, ter experiência com atendimento ao cliente, ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE FATURAMENTO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento na área de faturamento em geral, ter curso de Informática Básica, ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: ATENDENTE

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência com atendimento telefônico, ter curso de Informática Avançada, ter cursos na área financeira ou de Atendimento ao Cliente, ter documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na área de indústria, produção ou fabricação, ter experiência em manuseio de máquina injetora será um diferencial, ter curso de Metrologia ou de Operador de Máquina, ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Curso técnico de segurança do trabalho, ter cursos de CIPA, SIPAT, PPRA, NR10, NR35 e NR23, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PEIXEIRO

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CHEFE DE COZINHA

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso na área de gastronomia, conhecimento em procedimentos culinários em geral, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: CONFERENTE

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em conferência de produtos, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: AUXILIAR DE ENTREGA

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em rotas, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MARCENEIRO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em confecção de móveis e conserto de móveis em geral, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SUPERVISOR DE LOJA

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter experiência em supervisão de lojas na área de vestuário, documentação completa e currículo atualizado.

15 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter experiência em operar máquinas em linha de produção, trabalhado como operador de máquina será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: SOCIAL MEDIA

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Marketing;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

15 VAGAS: VENDEDOR PORTA A PORTA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em jardineiro, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ELETRICISTA INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Curso de Eletrotécnica e Eletricista Industrial, a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “A” ou “B”, veículo próprio, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SUSHIMAN

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TORNEIRO FERRAMENTEIRO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em leitura e interpretação de desenho mecânico, conhecimento em Matemática Básica, experiência em confecção de peças no torno manual, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: LAVADOR AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em lavagem e higienização de motos, CNH categoria “A”, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO EM ELETRÔNICA JR

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso técnico em eletrônica, ter CFT ou CREA ativo, veículo próprio, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: FORNEIRO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

02 VAGAS: AUXILIAR DE ESTOQUE (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em Informática básica, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

02 VAGAS: CARREGADOR DE ARMAZÉM (PCD)

Escolaridade: Ensino médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em Pacote Office, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

03 VAGAS: GARÇOM (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

03 VAGAS: CUMIM (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA (PCD)

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGAS: AJUDANTE DE CAMINHÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

Leia mais:

Wilson Lima divulga balanço com 27 mil vagas ofertadas pelo Sine AM

Desempregado? Sine Manaus oferta 114 vagas de emprego na área de produção neste sábado (5)

Sine Manaus oferta 540 vagas de emprego nesta segunda-feira (31)