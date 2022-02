Mãe sai em defesa do filho durante briga de bar e morre ao ser baleada

A mãe saiu em defesa do filho e morreu

Quirinópolis (GO)- Aparecida Silva, de 55 anos, não pensou duas vezes ao sair em defesa do filho durante uma briga de bar.

Ela morreu em Quirinópolis, município de Goiás, após levar um tiro no rosto. A mulher foi baleada ao tentar defender o filho de uma briga com um vizinho.

O caso aconteceu na noite de sábado (26), no bairro Santa Clara. Aparecida era dona de um bar e já tinha desavenças com o suspeito pelo crime, de 42 anos.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Camila Vieira, três envolvidos já tinham registrado ocorrências por perturbação e ameaças.

“Ela estava na companhia de outras pessoas no local e o autor parou, ficou filmando, e isso começou a discussão. O filho foi conversar com o autor e a mãe dele acabou indo também”, explicou.

A PM afirma que durante a discussão com o jovem, o suspeito chegou a jogar uma lata de cerveja em Aparecida, momento em que seu filho deu uma facada no homem. Logo em seguida, o vizinho tentou atirar no rapaz e atingiu a mãe dele.

G1*

Edição Web: Bruna Oliveira

