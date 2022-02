Mulher é presa em flagrante por matar companheiro a facadas em Manaus

Manaus (AM) – Uma mulher foi presa em flagrante, na tarde desta sexta-feira (25), por matar seu companheiro no bairro Tarumã-Açu, Zona Oeste de Manaus. A autora do crime, identificada como Karina Palheta de Oliveira, de 36 anos, atingiu seu companheiro Antônio Jorge da Silva Gomes, de 36 anos, com golpes de faca na madrugada de sexta-feira.

Conforme o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, na ocasião do crime, o casal estava sob efeito de bebidas alcoólicas, quando iniciaram uma discussão.

“Durante o desentendimento, Karina desferiu um golpe de faca na axila de Antônio Jorge, e fugiu do local na companhia de seus filhos. Após denúncias anônimas, nossas equipes de plantão iniciaram as diligências e conseguiram localizar a infratora, no mesmo bairro onde o delito ocorreu”, relatou o delegado.

Procedimentos

A mulher foi autuada em flagrante por homicídio e será encaminhada à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passará por audiência de custódia, e ficará à disposição da Justiça.

