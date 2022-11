Quem vai entregar a faixa a Lula?

Segundo as informações que chegaram à equipe, Bolsonaro (PL) chegou a cogitar sair do país para não entregar a faixa a Lula

A equipe que prepara a cerimônia de posse na transição de governo avalia escolher um grupo de brasileiros representativos para passar a faixa presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bolsonaro não quer

Segundo as informações que chegam à equipe, o presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a cogitar sair do país para não entregar a acessório a seu sucessor.

Mourão também não

Além da possibilidade de que Bolsonaro não entregue a faixa, o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos), também rejeitou a ideia, pois disse que essa função não lhe pertence. Diante disso, auxiliares de Lula discutem escolher pessoas comuns que representem a diversidade do povo brasileiro para, em conjunto, passar a faixa ao novo presidente.

O grupo de trabalho sobre o tema se reuniu na sexta-feira (18) no Centro Cultural do Banco do Brasil, onde o gabinete de transição funciona em Brasília e quem coordena os trabalhos nesta área é a futura primeira-dama, a socióloga Rosângela Silva, a Janja, que está acompanhando o presidente eleito em viagem no exterior.

Quem deve passar a faixa a Lula?

