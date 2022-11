Homem morre afogado após mergulhar na Ponta Negra neste domingo (20)

Até o momento, nenhum familiar ou amigos da vítima fez a identificação do corpo

Manaus (AM) – Um homem não identificado morreu afogado na Praia da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, na manhã deste domingo (20). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a vítima foi encontrada por volta das 11h15, na área das pedras, pela equipe de serviço de salvamento aquático, que realizou os primeiros socorros, porém, sem sucesso.

Até omomento, nenhum familiar ou amigo reconheceu o corpo no IML. Foto: Divulgação

Após 25 minutos tentando salvar a vítima, o Serviço de Atendimento Móvel (Samu) chegou ao local para dar prosseguimento com medicação, mas teve de atestar o óbito às 11h55, já que não houve sinais de vida.

Até o momento, nenhum familiar ou amigos da vítima fez a identificação do corpo. Mas, as informações de testemunhas pontam que o homem é natural da Venezuela e estava acompanhado de amigos no local quando resolveu dar um mergulho e desapareceu nas águas.

No momento em que perceberam que ele se afogava, os amigos acionaram o Corpo de Bombeiros. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e aguarda familiares para fazer o reconhecimento e assim, liberar o corpo para sepultamento.

