Ex-mulher de Valdemar Costa Neto grava vídeo e diz que vai jogar ‘sujeira no ventilador’

“Ai Valdemar, essa sua mensagem que você vai contestar a democracia nas eleições, você me levou pro heaven [céu] agora. Esqueceu que eu tenho uma porrada, uma quantidade gigante de documentação sua na época do car wash [lava jato] e sua atual. E mais, a evasão de divisa e sonegação dos bolsonaros aqui. Mas de tudo isso, o mais grave é você contestar a democracia, querido. No primeiro turno que você elegeu sua bancada tá tudo legal, funcionou, mas no segundo turno você contesta né!?”, dispara.



Na live, Maria Christina alegou que “está na hora do partido ser cassado” e ainda acusa Valdemar de gastar R$ 1 milhão do PL para comprar a auditoria das urnas eletrônicas, solicitada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).



“Eu fui casada com o dono do bordel do Congresso, conheço bem como você se movimenta. Essa coisa de você contestar a democracia aí, você entrou numa briga, uma briga que você não devia entrar. Eu acho que está na hora desse PL ser cassado né”, disse.



Ela ainda diz que Valdemar administra o partido apenas porque tem várias pessoas que trabalharam com o pai dele. “Todo mundo no Executivo fazendo o que você bem entende. Você tem uma executiva no seu bolso, exatamente no seu bolso. Isso não é democracia amorzinho. Nada pessoal, aprendi muito. Tive um PHD de politics [política] com você”, disse.



Na mesma live, Maria Christina associa o presidente do PL e o presidente Jair Bolsonaro ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



Ela afirma que Valdemar sempre desdenhou de Bolsonaro, a quem chamava “baixo clero burro”, acrescentando que Michelle Bolsonaro “foi sua peguete depois da minha administração”.



A ex-esposa do presidente do PL diz ainda que tem documentos que comprovam as irregularidades sobre as quais acusa Valdemar.



“Ninguém contesta a democracia. Você não é o Trump, nem essa coisa aí do seu lado é o Trump, que não trabalha desde que perdeu a eleição, tá no sofá vendo netflix e picotando documento, ou tentando dar pau em computador para apagar as coisas que ele aprontou”, acusa.

“Você acha que você vai bater de frente com a democracia e vai manter esse partido? Com o seu passado que é uma sujeirada danada. Porto de Santos, Aeroporto, tráfico de drogas, ce acha o que Valdemar? Hello, acorda filho. Só eu sei umas 30 coisas de sujeira que você fez. Isso sozinha, sem ter Interpol, FBI, nada disso. Vai ser boa essa briga. É a democracia contra, contra o que… Contra o negócio da política. Porque a gente sabe que você faz negócio, e eu defendo a democracia e sou contra a corrupção. Você vai contestar a democracia mesmo? Com o rabo sujo que vocês tem? Vai surgir todos os seus podres, todas as suas sociedades. Todos os caras que lavam dinheiro para você”, finaliza.



Maria Christina Mendes Caldeira é responsável por um depoimento contra o ex-marido na CPI do mensalão, que o levou para a prisão.



A reportagem entrou em contato com o PL para obter uma resposta às acusações, mas não obteve retorno até esta publicação. Tão logo a sigla se manifeste, este texto será atualizado.

Maria christina mendes Caldeira