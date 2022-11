Serviços para pacientes com suspeita e diagnóstico de diabetes são intensificados em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus prossegue com os serviços voltados aos pacientes com suspeita ou confirmação de diabetes, nas Unidades de Saúde da Família (USFs), gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A intensificação dos cuidados a esse grupo faz parte da programação do mês de combate ao diabetes, que tem no dia 14 de novembro, Dia Mundial de Combate ao Diabetes, uma data específica para sensibilizar a população sobre os riscos que a doença representa à saúde.

Atualmente, são 87 mil pessoas cadastradas nos sistemas da Semsa, que recebem acompanhamento para que a doença não se agrave. São exames físicos e laboratoriais que precisam acontecer de maneira periódica e que permitem verificar a evolução do diabetes.

A gerente de Condições Crônicas da Semsa, enfermeira Lílian Paula Zacarias, alerta que os cuidados de rotina são fundamentais para evitar complicações. Por isso, a necessidade do paciente fazer os exames de rotina, dispensar as receitas, que precisam ser renovadas a cada dois meses, e levar à sério sua condição de saúde.

“É necessário fazer esse acompanhamento a cada dois meses, porque dessa forma tanto o profissional de saúde quanto o usuário, podem acompanhar o quadro de saúde, esclarecer dúvidas e verificar se serão necessários ajustes. O diabetes é uma doença que requer mudanças radicais na forma de vida que vão além da medicação. A educação alimentar e a realização de exercícios são essenciais para que as pessoas tenham uma boa qualidade de vida”, disse Lílian.

Os profissionais da Semsa receberam treinamento para qualificar o atendimento aos usuários com diagnóstico ou suspeita de diabetes, explica Lílian. Os cuidados periódicos envolvem a realização dos exames para medição da glicemia capilar, hemoglobina glicada, avaliação neuromotora e consultas com o médico ou enfermeiro.

“Os esforços da equipe de profissionais de saúde e do paciente, que precisa levar a sério os cuidados consigo mesmo, evitam complicações como cegueira, Acidente Vascular Cerebral (AVC) que a hipertensão, que geralmente está associada ao diabetes, pode ocasionar, cuidados com o pé diabético e outras situações que podem ser prevenidas se o paciente fizer o acompanhamento em uma unidade de saúde da Semsa”, reforça a gerente.

Exames

Cada exame solicitado tem uma função importante na condução do paciente. A glicemia capilar diária, que consiste numa picada no dedo, seguida pela análise da gota de sangue do paciente em um aparelho conhecido como glicosímetro, é um cuidado importante porque mostra como o paciente pode ajustar sua alimentação e os exercícios físicos para que os níveis de açúcar no sangue fiquem dentro do considerado normal.

A hemoglobina glicada é um exame mais específico solicitado pelo médico para verificar os níveis de glicemia tendo como parâmetro a circulação sanguínea. Já a avaliação neuromotora é um teste cardiovascular para saber se os membros inferiores (pernas e pés) estão recebendo uma boa vascularização.

“Quando o paciente é diabético, há uma diminuição na vascularização. Por essa razão, é que quando ele tem uma pequena ferida que machuca o tecido, ele tende a ficar com uma sensibilidade mais reduzida. Essa avaliação permite uma análise no nível de circulação sanguínea do paciente. Quando necessário, ele é encaminhado a um especialista. Essa atitude evita ulcerações e o risco de uma amputação”, explica Lílian.

