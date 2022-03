Presidente ucraniano é aplaudido em Parlamento Europeu: “Provem que não nos abandonarão”

Presidente Volodymyr Zelensky disse que União Europeia será "mais forte" com a Ucrânia e pediu para o povo ucraniano não ser abandonado

No início desta terça-feira (1º), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deu um discurso durante a sessão plenária extraordinária que o Parlamento Europeu realizou. Por videoconferência, Zelensky pediu para que países da União Europeia “provem” que estão ao lado do povo ucraniano e que não abandonem o país que tem sido palco de um conflito com a Rússia.

Durante discurso, Zelensky disse que o bloco será mais forte com a Ucrânia. Na segunda-feira (28), o chefe ucraniano assinou um pedido oficial para que a Ucrânia seja incorporada ao bloco europeu.

A fala do político vem em um dia em que as forças russas chegam com mais força à Kiev. Um míssil atingiu um prédio governamental em Kharkiv e o ataque a uma base matou 70 militares ucranianos. Ainda há pouco, na tarde desta terça-feira, um míssil atingiu uma torre de TV de Kiev.

“Estamos lutando pela nova sobrevivência e essa é a maior motivação de todas. E queremos ser membros igualitários da Europa. Nós acreditamos que, hoje, nós estamos mostrando quem somos. A União Europeia será mais forte conosco, isso é certo. Sem vocês, a Ucrânia será muito mais solitária”, discursou, em um telão, direto do Palácio do Governo, em Kiev, para Bruxelas.

Segundo ele, a Ucrânia “provou” que é da Europa. “Então, provem que estão conosco. Provem que vocês não nos abandonarão. Provem que vocês são de fato europeus e, então, a vida vai vencer a morte e a luz vai vencer a escuridão”, afirmou o presidente ucraniano. No fim do discurso, ele foi aplaudido de pé pelos membros presentes no Parlamento Europeu, em Bruxelas.

“Terrorismo de Estado”

Mais cedo, durante pronunciamento em rede nacional, Zelensky comentou os ataques russos à Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. Durante a madrugada, um prédio do governo regional de Kharkiv foi atingido por um míssil. Segundo o jornal inglês The Guardian, o ataque foi uma tentativa de matar o governador de Kharkiv e sua equipe.

Para Zelensky, a Rússia cometeu um “terrorismo de Estado”. Ele pediu para que a comunidade internacional responsabilize o governo russo pelos ataques, que estão no sexto dia. O conflito é considerado a maior ofensiva militar registrada na Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial.

