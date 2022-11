Criminosos usam arma de choque durante assalto a ônibus em Manaus

Manaus (AM) – Passageiros da linha de ônibus 011 foram aterrorizados por criminosos, na noite desta terça-feira (29), no bairro Tarumã, na zona Oeste da capital. Os assaltantes usaram uma arma de choque e revólver para praticar o roubo.

De acordo com informações preliminares, os suspeitos estavam agressivos exigindo toda a renda do ônibus, assim como os pertences das vítimas.

Eles ameaçavam atirar contra os passageiros. Após praticar o roubo, eles fugiram sem serem identificados.

Os passageiros foram até o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na zona Norte, para registrar a ocorrência. A polícia investiga o caso.

Violência e mortes em ônibus coletivos

Todos os dias uma linha de ônibus é alvo de criminosos na capital amazonense. No dia 11 deste mês, José Roberto Soares, de 44 anos, foi brutalmente assassinado com uma facada no peito durante um assalto a um ônibus da linha 640. A ação criminosa aconteceu enquanto o ônibus trafegava na avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, ponto já conhecido pelos constantes delitos.

De acordo com o subtenente Helder, da 6° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas afirmaram que quatro criminosos entraram no ônibus se passando por passageiros e anunciaram o assalto com arma de fogo e facas. Os passageiros foram obrigados a entregarem todos os pertences pessoais.

“A vítima estava acompanhada do filho de 13 anos e da esposa seguindo para um shopping para comemorar o aniversário do filho. No momento em que os criminosos pediram o aparelho celular dele, ele não quis entregar e infelizmente foi ferido com uma facada no peito. Todas as equipes já estão em campo para tentar localizar e prender esses suspeitos”, destacou.

Após esfaquearem a vítima, os criminosos desceram em uma área de mata e fugiram pelo terreno baldio. Os passageiros ainda tentaram socorrê-lo, mas ele não resistiu e morreu.

