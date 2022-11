‘Último pagode do ano’ acontece dia 23 de dezembro, no Studio 5

O ano ainda nem terminou e já tem gente com saudade do bom e velho pagodinho… Por isso, é melhor não perder tempo e correr o risco de ficar de fora do ‘Último Pagode do Ano’, que será realizado no dia 23 de dezembro, no Studio 5, em Manaus.

Os pagodeiros poderão relembrar sucessos que marcaram época com os shows de Rodriguinho e Pique Novo, além de se embalar ao som dos novos sucessos do gênero na voz de Mikael.

Os valores dos ingressos variam de R$ 65 a R$ 205, a depender do setor escolhido, e podem ser comprados em pontos físicos e virtualmente.

Para adquirir o bilhete físico, o cliente pode se dirigir a uma das lojas England, localizada nos shoppings Amazonas, Manauara ou Sumaúma.

As vendas online são feitas no site Bilhete Web, por meio do link https://www.bilheteweb.com/ultimodoano.

O show é uma produção da MS Produções Artísticas, com assinatura da Kauã Entretenimento.

Atrações

Prata da casa, o cantor Mikael começou sua paixão pela música aos 6 anos. Aos 15 anos, já cantando na noite manauara, teve a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro e integrar o grupo Coisa Nobre. Em 2018, resolveu voar sozinho e assinou com a Sony Music, e tem conquistado cada vez mais seu espaço no cenário local e nacional, tendo dividido o palco com grandes nomes do pagode.

Outro nome confirmado no Último Pagode do Ano é o do Rodriguinho. Cantor, compositor e produtor, o artista está no meio artístico desde 1992, onde quatro anos depois, explodiu ao liderar o grupo Os Travessos. “Amizade É Tudo’, “Fugidinha”, “Leite Condensado”, “Livre Pra Voar” e “Não Tem Hora E Nem Lugar” são alguns sucessos que levam a assinatura de Rodriguinho.

De origem carioca, o grupo Pique Novo surgiu no final da década de 80 e em constante renovação, segue sendo sucesso de público por onde passa. Numa trajetória de mais de 20 anos, o grupo embalou sucessos principalmente no início dos anos 2000, como as canções ” No meu Olhar”, “Você Gosta”, “Eu Tenho Muito Mais” entre outras.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Uendel Pinheiro reúne Péricles e Ferrugem em edição especial ‘Do Nada um Pagode’

Parintinense faz show com toadas de bois bumbás no ritmo de pagode

Karinah revoluciona o pagode feito por mulheres no Brasil