Parintinense faz show com toadas de bois bumbás no ritmo de pagode

Parintins (AM)- O cantor Normandinho Júnior, reconhecido por animar a noite parintinense, irá realizar o show “Samboi”, um projeto que junta as toadas dos bois Caprichoso e Garantido no ritmo do pagode. A apresentação vai acontecer no próximo domingo (15), no Pier da Praça Digital, em Parintins, a 369 quilômetros de Manaus.

O projeto visa unificar as sonoridades do samba e da toada e apresentar em um show comemorativo que também marca os 18 anos de carreira do Grupo Só Pagode e os 28 anos de sucesso do cantor Normandinho Júnior. Ele explica como surgiu a ideia do projeto e a aceitação do público.

“Nos nossos eventos tocamos muito pagode, quando chega o período de maio e junho, é quando a galera começa a curtir boi bumbá. Então, colocamos em ritmo de pagode, todos gostam de escutar. Colocamos no repertório e não podemos deixar de tocar. A gente procurou um nome diferente. Isso começou aqui em Parintins em meados da década de 90. Sempre fizemos essa mistura, apenas não tínhamos mídia”, disse.

O show de Normandinho Júnior será aberto ao público, sem cobrança de ingressos e mesas. Além disso, haverá participações especiais de Helton Jhon, Rei Azevedo, Miliane Matos e Neander Andrade, com direção artística de Irian Butel.

“Será como uma tardezinha para toda a turma. Pretendemos fazer um evento muito bacana para todos com toada ao som de pagode”, ressalta.

O projeto foi contemplado no Edital Prêmio Amazonas Criativo, com incentivos da Lei Aldir Blanc, por meio do Governo do Amazonas.

*Com informações da assessoria

FOTOS: Arleison Cruz

Edição Web: Bruna Oliveira

