José Ricardo lança livro ‘História do Bairro São Francisco’

O economista e deputado federal, José Ricardo (PT), realizará o lançamento do Livro: História do Bairro São Francisco neste sábado (28), que retrata o surgimento a cultura, o espaço geográfico. O evento será realizado a partir das 16h, no salão Paroquial da Igreja de São Francisco, que fica localizado na Praça Coari S/N, bairro São Francisco.

São Francisco, é um bairro que começou na década de 1950, com a vinda de moradores de outras localidades da cidade de Manaus e interior do estado. E ali foram constituindo famílias, moradias e até comércios. Um bairro que foi sendo urbanizado, a partir da luta e organização dos próprios moradores.

Para José Ricardo, é muito importante deixar registrado para futuras gerações a história dos bairros onde vivem e que novas vidas e histórias serão construídas, e assim valorizar o lugar onde se mora. “Em Manaus, existem vários bairros que merecem ser valorizados. E São Francisco se destaca porque é um bairro que foi referência no esporte, no folclore e na religião. Portanto, é preciso valorizar o lugar que a gente mora, tornando-o cada vez melhor para se viver com a família, com segurança e tranquilidade. E essa é uma contribuição que estou dando ao bairro, pelo fato de ter morado mais de duas décadas no São Francisco”, destacou.

Ele ainda explica que o livro também faz uma justa homenagem aos moradores da localidade, são centenas de famílias que ali residem e que, de alguma forma, ajudaram na construção do bairro de São Francisco, tornando-o o que ele é hoje, de grande importante para o estado, contribuindo com a economia do Amazonas e até sediando órgãos públicos de grande relevância para sociedade amazonense. Como é o caso das escolas Getúlio Vargas e Márcio Nery, como ainda da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), instituições que atendem a toda população.

A obra também apresenta aos leitores a contribuição do bairro com a cultura popular e artística do Amazonas. São agremiações folclóricas, cantores e artistas plásticos moradores de São Francisco que, com seus talentos e dedicação, contribuíram para o fortalecimento da cultura amazonense. Como é caso do Boi Bumba Corre-Campo e da Escola de Samba Primos da Ilha, que têm parte de suas histórias contadas no livro. Como também a vida do artista plástico Marius Bell, que ilustrou os cartazes dos filmes que eram exibidos nos antigos cinemas de Manaus. E do cantor Cileno, conhecido em quase todo país por suas belas músicas, que também é filho do bairro de São Francisco.

