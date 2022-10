Editora Valer participa da Feira de Livros do Sesc

Manaus (AM)- Com mais de 30 anos publicando tudo sobre a Amazônia, seja na área de história, literatura e até esporte, a Editora Valer marca presença na 37ª Feira de Livros do Sesc Amazonas que será realizada entre terça-feira (11) e sábado (15), no Centro de Convenções Vasco Vasques. Esta edição do evento homenageia os 100 anos do Modernismo Brasileiro.

A editora preparou uma programação especial para este evento, como contação de histórias, lançamentos de livros, entre outras surpresas.

De acordo com a diretora de eventos da Valer, Marília Maciel, participar mais uma vez da Feira de Livros do Sesc é sem dúvida um dos momentos mais aguardados do ano.

“Estivemos em vários festivais literários esse ano, em especial na Bienal, onde tivemos um stand e levamos a Amazônia para Brasil. E agora participar da Feira do Sesc já é tradição no calendário da nossa editora”.

Confira a programação:

11 de outubro

Lançamento do livro Vaga-lumes ao meio-dia, de Saturnino Valladares

Horário: 19h30

12 de outubro

Sessão de autógrafos com a escritora Noemia Kazue

Horário: 16h

Sessão de autógrafos com escritor Elson Farias

Horário: 17h

Sessão de autógrafos com escritor Wilson Nogueira

Horário: 17h

13 de outubro

Sessão de autógrafos com o poeta Tenório Telles

Horário: 18h

14 de outubro

Sessão de autógrafos com a escritora Neiza Teixeira

Horário: 20h30

15 de outubro

Sessão de autógrafos com a escritora Leyla Leong

Horário: 18h

Além disso, a editora lançou ofertas de 60% no site da Valer em todos os infantis e infantojuvenis.

Edição Web: Bruna Oliveira

