Dan Câmara lança livro sobre projeto em Presidente Figueiredo

O deputado estadual Comandante Dan Câmara lança, na próxima sexta-feira (3), o livro “Do Planejamento à Tática para as Melhores Práticas: Case Presidente Figueiredo – AM”. O evento ocorrerá no Auditório Belarmino Lins, na Assembleia Legislativa do Amazonas, localizado na Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3950. Parque 10 de Novembro, às 9h30 da manhã.

As mais de 300 páginas relatam de maneira minuciosa a implantação do modelo de gestão integrada em Presidente Figueiredo como Projeto Piloto para posterior avaliação, ajustes e implantação nos diversos municípios do Amazonas.

Entre 2017 e 2020 o Comandante Dan atuou em três diferentes cargos trabalhando para melhorar a vidas dos cidadãos do munícipio: gestor da Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SEAGI/SSP-AM); Secretário Municipal de Ordem Pública e Integração (SEMOPI/PF) e Secretário de Governo Municipal – (SEMGOV/PF).

Os principais resultados alcançados no período foram a reforma administrativa vivenciada no Município e a criação da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Integração, os quais serviram de aporte para a criação e efetivação do Projeto Presidente Figueiredo – Cidade Segura.

Entenda-se por Municipalização de Segurança Pública como: processo de desconcentração da competência constitucional mediante a inclusão legal e o empoderamento do Município no Sistema Único de Segurança Pública e Defesa Social.

O objetivo é alcançar uma de segurança pública e defesa social da União, dos Estados e do Distrito Federal, em articulação com a sociedade, no âmbito das competências e atribuições legais de cada um.

“Destaco dentre as ações basilares, as Conversas Comunitárias momento para diagnosticar as comunidades e desenvolver estratégias de interação mediante o diálogo constante e ações focadas nas necessidades prioritárias, trazendo soluções”, comenta o deputado.

“Como resultado das Conversas Comunitários, tivemos o treinamento constante das equipes para melhor atender a população, simulação de primeiros socorros com os barqueiros que fazem o transporte escolar fluvial, ensinando-os sobre a segurança dos alunos durante todo o transporte até a escola, o estabelecimento da Guarda Municipal Mirim que tirou centenas de crianças da ociosidade ensinado como realizar primeiros socorros, como se portar dentro da embarcação, etc”, ele explica.

O livro é técnico, mas descreve passo a passo a forma como o Município vivenciou a mudança e conheceu o conceito de gestão e atuação integrada e parceria entre os órgãos públicos e a sociedade.

A obra é indicada a todos os profissionais de Segurança, em especial gestores públicos federais, estaduais e principalmente municipais, discutindo a Segurança como dever do Estado e que deve ser mais efetivamente assimilada como responsabilidade e direito de todos.

Comandante Dan possui experiência nas mais diversas atividades da Segurança Pública: Cofundador da Força Nacional de Segurança Pública, Coordenou as operações de segurança do Pan-Americano e Para pan-americano; Operação Mundial de Judô, nos anos de 2006 e 2007 no RJ, foi Comandante Geral da Policia Militar do Amazonas, fundou e coordenou o Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICC), atuou na Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP/MESP), foi Secretário Extraordinário do Governo do Amazonas para assuntos de Segurança Pública, Secretário Executivo Adjunto de Planejamento e Gestão Integrada de Segurança (SEAGI/SSP-AM).

